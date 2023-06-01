Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, российских дезертиров уже разыскивает росгвардия.

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Росгвардия хочет вернуть роту на позиции

Жданов отметил, что у оккупантов наблюдается резкое падение военной дисциплины. Возле села Ягодное Донецкой области сбежала целая рота из состава 27-й отдельной мотострелковой бригады, которая насчитывала 90 человек.

Ушли они с оружием и захватили с собой технику. Возможно, в их распоряжении есть танк. Сейчас их пытается найти росгвардия, чтобы нейтрализовать и пытаться вернуть на место. За последний небольшой период времени это 6 случай массового дезертирства в ротах "Шторм Z",

– сказал он.

Военный эксперт объяснил, что "Шторм Z" – это роты спецподразделения, которые состоят из мобилизованных в возрасте от 30 до 40 лет. Для усиления к ним бросают "зеков". Они стали появляться на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Жданов о дезертирстве в российских отрядах: смотрите видео

Дезертирство в оккупационном войске