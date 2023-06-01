Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, російських дезертирів вже розшукує росгвардія.

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Росгвардія хоче повернути роту на позиції

Жданов зазначив, що в окупантів спостерігається різке падіння військової дисципліни. Поблизу села Ягідне Донецької області втекла ціла рота зі складу 27-ї окремої мотострілецької бригади, яка налічувала 90 осіб.

Пішли вони зі зброєю та захопили із собою техніку. Можливо, у їхньому розпорядженні є танк. Зараз їх намагається знайти росгвардія, щоб нейтралізувати та намагатись повернути на місце. За останній невеликий період часу це 6 випадок масового дезертирства у ротах "Шторм Z",

– сказав він.

Військовий експерт пояснив, що "Шторм Z" – це роти спецпідрозділу, які складаються з мобілізованих віком від 30 до 40 років. Для підсилення до них кидають "зеків". Вони почали з'являтись на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Жданов про дезертирство у російських загонах: дивіться відео

Дезертирство в окупаційному війську