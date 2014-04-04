"Массовое сложение оружия": как работает фабрика дезинформации и кликбейта в фейсбуке, – СМИ

В фейсбуке активно действует бизнес-модель, построенная на дезинформации и кликбейте. Эта схема позволяет владельцам зарабатывать деньги на рекламе и одновременно продвигать враждебные нарративы в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Texty.org.ua.

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Какую дезинформацию видят украинцы в фейсбуке

Ольга (имя было изменено по ее просьбе), рассказала о своем опыте потребления новостей в фейсбуке. Женщина отметила, что открывает фейсбук, а кликбейтные и дезинформационные новости или видео просто появляются у нее в ленте.

Женщине 57 лет, она живет сама в селе на Тернопольщине. У нее есть два телевизора, которые сломаны, и смартфон, где есть фейсбук и тикток. Эти две соцсети стали для нее основными источниками новостей.

В фейсбуке, кроме десятков различных страниц – религиозных, развлекательных и новостных – Ольга подписана также на страницу "Непобедимый народ", которая имеет 925 тысяч подписчиков.

Журналисты связались с госпожой Ольгой после того, как увидели ее эмоциональный комментарий под новостью о захватнических планах Путина в отношении Украины, чтобы расспросить об опыте взаимодействия с этой страницей. Женщина отметила, что как почитает подобные новости, то потом по ночам плачет и не может спать.

В конце концов было выяснено, что буквально в один клик читатель фейсбук-страницы "Непобедимый народ" (а также страниц вроде "Люблю свою родину", "Победим вместе" и т.д.) погружается в оторванное от реальности информационное пространство со сплошной "изменой" и "победой".

В этом параллельном мире в Саудовской Аравии отравили переговорщиков, Третья мировая война уже началась, белорусы наступают на Украину, военные складывают оружие, в бункер Путина ворвались ВСУ, Залужный при поддержке Трампа возвращается в Украину, горят все шесть реакторов ЗАЭС, уровень радиации превышен в 75 раз, Порошенко приходит на место Зеленского, сбываются предсказания Жириновского и Арестовича, что-то вещают Кучма и Медведчук. И все это в течение 24 часов,

– пишут авторы материала.

Откуда растут ноги этих групп

Журналисты выяснили, что группа "Непобедимый народ" принадлежит к сети администрируемых из Армении страниц, которые ориентированы на украинскую аудиторию и распространяют кликбейтные манипулятивные заголовки, ведущие читателей на анонимные сайты-однодневки.

До этого осенью 2021 года, накануне полномасштабного вторжения, издание обнаруживало в фейсбуке сотни псевдоукраинских информационных страниц,, которые имели десятки тысяч подписчиков и администрировались из Армении.

Таких развлекательных и информационных страниц, рассчитанных на украинцев, в фейсбуке бесчисленное количество, они администрируются как из Украины, так и из-за рубежа. Эти сети можно распознать по одинаковому контенту и дублями сайтов, которые они продвигают, а также по странам, где проживают админы.

В материале авторы исследовали только те страницы, которые перенаправляют читателей на определенные сайты.

"60 тысяч на сдачу. Массовая сдача оружия"

Чтобы продемонстрировать, как работают псевдопатриотические фейсбук-страницы, журналисты отследили публикации одного кликбейтного сообщения. 76 псевдопатриотических страниц опубликовали его совокупно не менее 250 раз.

Обратите внимание на текст и указанное в нем время. Как видим, сообщение "Нá 09:00 вже понáд 60 тиc. HA 3ДĀЧУ! Тa6yнaми в noлoн: Cupcькuй в ayті – МAC0BE CKЛĀДAHHЯ ЗБP0Ї!" имеет разные вариации: 30 – 40 – 50 тысяч на 13:00, 15:00, 21:30.

Среди 76 фейсбук-страниц, которые распространяли это сообщение, 34 администрируются из Армении, 12 – из Вьетнама, 23 – из Украины, 7 – из Италии и Украины. Кроме этих стран на многих страницах есть еще локации, скрытые админами,

– пишут журналисты.

В комментариях под заметкой на странице всегда есть ссылка на сайт с полным текстом новости. И там уже "зрада", которая была в фейсбучном заголовке, меняется "победой" с упоминанием публикации в телеграмм-канале украинского военного, в которой говорится о том, что в плен украинцам на Бахмутском направлении якобы сдались россияне. И добавляется, что сдалось их 60 тысяч (50, 40, 30 в разных версиях).



Как распространяли новую о "массовом сложении оружия" в фейсбуке / Фото Texty.org.ua

"Ни в фейсбук-сообщении, ни в новости на сайте, куда он ведет, правды нет – это абсолютный фейк, что вызывает максимальную амплитуду эмоций: сначала страх и отчаяние (у тех, кто увидел только сообщение в ленте), потом эйфорию (у тех, кто прочитал саму новость)", – отметили авторы.

В начальной версии этой новости, которая была распространена 8 апреля 2024 года, речь шла о 33 тысячах "на сдачу", в заголовке был намек, что сдаются именно россияне. А уже все последующие заголовки имели вид сплошной "измены".

Среди страниц – распространителей этого сообщения можно выделить три кластера:

Те, что администрируются из Армении, созданы в 2022 – 2024 годах и ведут читателей на десятки простеньких однотипных сайтов с похожими названиями.

Те, администрируемые из Вьетнама, Шри-Ланки, Филиппин, Индонезии и Новой Зеландии, созданы в 2020 – 2021 годах и обычно распространяют развлекательный контент, рассчитанный на россиян, но периодически "включают лайнометы" из украинских кликбейтных новостей. Все они продвигают один и тот же сайт uanew24h.com. На некоторых из них указан адрес страницы "Москва, Россия".







Те, администрируемые из Украины или из Италии и Украины, зарегистрированы преимущественно в 2016 – 2018 годах и продвигают ресурсы, похожи на обычные сайты новостей, например prezentnews.biz.ua.





Все сообщения побуждали переходить на сайты по ссылке в первом комментарии, чтобы узнать подробности.

"Армянский" кластер отличается от других тем, что фейсбук-страницы создавались накануне или после полномасштабного вторжения и сразу как источник новостей для украинцев. Тогда как страницы, администрируемые из других стран, в том числе и из Украины, созданы несколькими годами ранее и не раз меняли названия, дрейфуя от развлекательных до информационных,

– говорится в материале.

Зачем в таких "новостях" путают слова

Журналисты пишут, что админы кликбейтных страниц маскируют слова, чтобы обмануть алгоритмы фейсбука и избежать блокировки своих страниц, многократно распространяя фейки и манипуляции на горячие темы, связанные с войной. Поэтому все эти публикации написаны с использованием причудливой смеси символов, цифр и букв из разных алфавитов.

Например, в слове "k0мbа́т" читатель распознает слово "комбат", а алгоритм нет. Поиск в фейсбуке "не видит" таких сообщений. К тому же страницы, которые распространяют такие сообщения, периодически их удаляют.

Это позволяет кликбейтным страницам годами распространять фейки и манипуляции, избегая блокировки, ведь именно фейсбук является ключевым источником трафика для сайтов, которые они продвигают,

– говорится в материале.

Журналисты заметили, что "кодирование" сообщения зависит от даты публикации, а не от того, к какому кластеру принадлежит страница, которая его распространяет. Например, 24 сентября 2024 года 15 страниц синхронно распространили сообщение: "У nолоні цілі та6уни! Ha І5:3O вжe пօнáд 60 тuc HA 3ДĀЧУ! Cupcькuй в ayтi – МAC0BE CKЛĀДAHHЯ ЗБP0Ї!".

А вот сообщение от 20–21 октября, которое распространили 17 страниц: "На 22:0O вже блuзько 5O тuc здалuся в пσлoн: Cupcькuй в ayтi – МAC0ВE CКЛAДAННЯ 3БP0Ї! Подробuці в кσмeнтapі".

Кстати, именно из-за таких кликбейтников алгоритмы фейсбука "не любят" ссылок в первом комментарии, от чего часто страдают настоящие медиа, когда пытаются продвигать свой контент в соцсети. Потому что это распространенная практика для заработка на кликбейте. Но, как видно, псевдопатриотические лайнометы все ограничения успешно обходят.

"В общем фейсбук, несмотря на все его строгие правила, алгоритмы и декларирование прозрачности, стал клондайком для кликбейтников и пропагандистов, идеальной площадкой для беспрепятственного ведения скрытых, но длительных и масштабных по охвату информационных кампаний, рассчитанных на неприхотливую аудиторию. Реальный эффект от этих кампаний трудно отследить и измерить, в том числе и из-за применения различных методик маскировки контента", – отмечается в материале.

Так, кроме страны пребывания админов страниц, скрыты также списки читателей и часть распространителей сообщений.

Как работают "путешествующие сюжеты" в фейсбуке

После просмотра контента складывается впечатление, что на кликбейтных страницах есть определенный ограниченный набор из нескольких сотен обработанных инструментами ИИ скандальных заголовков на острые темы, которые месяцами крутятся по кругу.

Это сообщения о последствиях обстрелов, гибели людей на войне, проблемы в армии, коррупцию, различные теории о переговорах и тому подобное. Иногда такие страницы манипулируют фотографиями известных людей, создавая впечатление, что они погибли или умерли.

Среди таких "странствующих" сюжетов история о комбате, который расстрелял бойцов, отца и сына. Иногда в заметке пишут "умышленно", иногда добавляют "на поле боя".

Только на странице "Непобедимый народ" с ноября 2024-го до конца марта 2025-го это сообщение опубликовано 13 раз. Похожие сообщения были также на десятках других родственных страниц.



Сообщение на странице "Непобедимый народ" от 25 марта 2025 года / Фото Texty.org.ua

В новости, на которую ведет ссылка в комментарии под этим сообщением, цитируется официальное сообщение Волынской прокуратуры о том, что "младший сержант в состоянии алкогольного опьянения вошел в помещение блиндажа, где ночевали военнослужащие. Из ручного килемета он выпил почти десять патронов у одного солдата и еще несколько у другого. 26-летний военный и его 48-летний отец погибли на месте происшествия",

– говорится в материале.

Прокуратура сообщила об этом два года назад, в апреле 2023-го, а преступление было совершено еще в январе 2023-го.

Здесь имеем дело с манипуляциями на реальной трагедии. То есть отец и сын действительно погибли от пули старшего по званию военного. Но не комбата, а пьяного младшего сержанта. И не на поле боя, а в тылу.

"В заметке заменили сержанта на комбата, чтобы добавить новости скандальности и создать у читателя впечатление, будто командир расстрелял своих подчиненных и это произошло сегодня. Такая многократно повторенная манипуляция демонизирует командиров, вызывает страх и отчаяние у военных, военнообязанных и их родственников", – отмечают журналисты.

Это пример рейджбейтинга, дословно "культивирование гнева". В Украине такую манипулятивную тактику обычно называют "разгонять измену", чем годами активно занимается российская пропаганда, хотя далеко не всегда это возможно доказать.



Как работает реджибейтинг на примере сообщения / Фото Texty.org.ua

Ольга, собеседница журналистов из Тернопольщины, также видела эту новость в своей фейсбук-ленте. Кстати, по ссылкам в фейсбуке женщина обычно не переходит, чтобы прочитать полный текст, поэтому оценивает прочитанное по заголовкам.

Как эти группы защищаются от банов с помощью рецептов

Украинские фейсбук-пользователи массово присылают жалобы соцсети на псевдопатриотические "сайты-мусорки". Зато читатели из Армении пишут о них положительные отзывы. Когда возникает угроза бана, админы удаляют определенные сообщения, а иногда и вовсе "выключают" новости и "включают" взамен рецепты. Затем снова понемногу вбрасывают фейки и манипуляции.

Этой схемой пользуются и другие страницы. Собственно, именно с нейтрального контента они обычно и начинают, собирая сотни тысяч подписчиков на рецептах, лайфхаках, генерируемых ИИ фотографиях и эмоциональных историях.

Зачем эти группы создают сайты-однодневки

Журналисты отмечают, что заставить читателя кликнуть на ссылку и перейти на сайт – главная цель каждой лайно-страницы. Именно поэтому заголовки такие интригующие и неоднозначные.

Таких сайтов бесчисленное количество. Они имеют разные названия, похожие между собой домены и почти одинаковый контент. Продолжительность жизни такого сайта – несколько месяцев, потом на его месте появляется новый. Все они анонимные, информация о владельцах доменов скрыта,

– говорится в материале.

Охочие до сенсаций пользователи "армянской" сети попадают на простенькие одно-двухстраничные сайты, которые сделаны на базовых шаблонах Wordpress и завалены низкопробной баннерной рекламой (с включенным AdBlock впечатление от этих сайтов складывается неполное).

"Армянские" сайты созданы на российских шаблонах (предположительно, автоматически), и из них часто "торчат российские уши". Такой шаблон используется на десятках похожих ресурсов, меняется только название. Случаются также следы нелепого автоперевода с русского.

Если перейти по ссылке под фейсбук-сообщением полугодовой давности, то он будет уже недействительным: такие сайты часто блокируются, зато продвигаются новые. Но бывают и сюрпризы. Вот, например, видно, как сайт Peremoga.biz.ua переобувается на ходу, переориентируясь на американскую аудиторию.



Сайты-однодневки переобуваются на ходу с украинской аудитории на американскую / Фото Texty.org.ua

Соответственно на сайте начала расти доля американской аудитории. Скриншот ниже – статистика сайта от 26 марта. Еще 10 марта доля украинской аудитории составляла 92%, а американской была в пределах 1%.



Как изменилась доля аудитории сайта после переориентации на американцев / Фото Texty.org.ua

Кстати, переориентация на американскую аудиторию "армянского" дерьмо-сайта происходит синхронно с переориентацией российских пропагандистов, которые работают на украинскую аудиторию. На английском в это же время начали писать Мирослав Олешко и Анатолий Шарий.

Сколько получают эти сайты в месяц за распространение дезинфы

Манипуляции и фейки, затрагивающие болезненные украинские проблемы, вместе с локациями админов фейсбук-страниц, московской "пропиской" и другими российскими следами в этой истории похожи на плоды деятельности российских спецслужб.

Однако специалист по нативной рекламе, который согласился прокомментировать это явление на условиях анонимности, считает, что здесь речь не идет об умышленном распространении дезинформации с целью раскачивания общества.

Это модель инфоналивайки, что монетизируется разными способами. Им безразлично, о чем писать. Они создают роботизированный контент для автоматизированного распространения, ориентируясь на новостные тренды, и нацеливаются на неприхотливую аудиторию,

– объяснил эксперт.

Заработок сайтов, о которых идет речь, составляет 300 – 500 долларов США в месяц. Они могут не только зарабатывать на рекламе, но и собирать и продавать персональные данные, перенаправлять трафик на другие платформы, связанные с игорным бизнесом.

Наш собеседник рассказывает, что это явление распространено во всем мире, а использование ИИ-технологий способствует его процветанию, поскольку процессы создания таких сайтов, публикации контента и привлечения пользователей можно автоматизировать.

Журналисты же предполагают, что это может быть два в одном: заработок на кликбейте и продвижение враждебных нарративов через кликбейт, манипуляции и дезинформацию.

Сколько пользователей обычно просматривают такие сайты

На 18 сайтах (из тех, на которые ведут исследуемые страницы) журналисты нашли в открытом доступе статистику, согласно которой 80 – 90% их посетителей из Украины, 1 – 2% – из Польши, Германии и Чехии. Обычно они попадают на сайты с мобильного приложения фейсбука.



Количество посетителей на сайтах "помойках" / Фото Texty.org.ua

Еще 12 доменов на сегодня неактивны, статистики по ним нет.

Совокупная аудитория пользователей из Украины на 18 сайтах за весь доступный для просмотра статистики период измерения – 13,2 миллиона по состоянию на 10 марта 2025 года. Из них:

7,4 миллиона пользователей на восьми сайтах, работающих с января-февраля 2025 года;

4,5 миллиона на восьми сайтах, запустившихся во второй половине 2024 года;

1,3 миллиона на двух сайтах, работающих с начала 2022-го и с апреля 2023-го.

Как можно увидеть, "групы-мусорки" в фейсбуке набирают обороты.