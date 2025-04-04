Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Texty.org.ua.

Цікаво Як Росія поширює фейки через штучний інтелект і для чого створила мережу Pravda

Яку дезінформацію бачать українці у фейсбуці

Пані Ольга (ім'я було змінено на її прохання), розповіла про свій досвід споживання новин у фейсбуці. Жінка зазначила, що відкриває фейсбук, а клікбейтні та дезінформаційні новини чи відео просто з'являються у неї у стрічці.

Жінці 57 років, вона живе сама в селі на Тернопільщині. У неї є два телевізори, які зламані, та смартфон, де є фейсбук і тікток. Ці дві соцмережі стали для неї основними джерелами новин.

У фейсбуці, окрім десятків різних сторінок – релігійних, розважальних і новинних – пані Ольга підписана також на сторінку "Непереможний народ", яка має 925 тисяч підписників.

Журналісти зв'язалися з пані Ольгою після того, як побачили її емоційний коментар під новиною про загарбницькі плани Путіна щодо України, щоб розпитати про досвід взаємодії з цією сторінкою. Жінка зазначила, що як почитає подібні новини, то потім ночами плаче та не може спати.

Зрештою було з'ясовано, що буквально в один клік читач фейсбук-сторінки "Непереможний народ" (а також сторінок на кшталт "Кохаю свою батьківщину", "Переможемо разом" тощо) занурюється у відірваний від реальності інформаційний простір із суцільною "зрадою" та "перемогою".

У цьому паралельному світі в Саудівській Аравії отруїли перемовників, Третя світова війна вже почалася, білоруси наступають на Україну, військові складають зброю, у бункер Путіна увірвалися ЗСУ, Залужний за підтримки Трампа повертається в Україну, горять усі шість реакторів ЗАЕС, рівень радіації перевищено в 75 разів, Порошенко приходить на місце Зеленського, справджуються передбачення Жириновського й Арестовича, щось віщають Кучма й Медведчук. І все це протягом 24 годин,

– пишуть автори матеріалу.

Звідки ростуть ноги цих груп

Журналісти з'ясували, що група "Непереможний народ" належить до мережі адміністрованих із Вірменії сторінок, які орієнтовані на українську аудиторію та поширюють клікбейтні маніпулятивні заголовки, що ведуть читачів на анонімні сайти-одноденки.

До цього восени 2021 року, напередодні повномасштабного вторгнення, видання виявляло у фейсбуці сотні псевдоукраїнських інформаційних сторінок, що мали десятки тисяч підписників й адмініструвалися з Вірменії.

Таких розважальних та інформаційних сторінок, розрахованих на українців, у фейсбуці незліченна кількість, вони адмініструються як з України, так і з-за кордону. Ці мережі можна розпізнати за однаковим контентом і дублями сайтів, які вони просувають, а також за країнами, де проживають адміни.

У матеріалі автори дослідили лише ті сторінки, які переспрямовують читачів на певні сайти.

"60 тисяч на здачу. Масове складання зброї"

Щоб продемонструвати, як працюють псевдопатріотичні фейсбук-сторінки, журналісти відстежили публікації одного клікбейтного допису. 76 псевдопатріотичних сторінок опублікували його сукупно щонайменше 250 разів.

Зверніть увагу на текст і вказаний у ньому час. Як бачимо, допис "Нá 09:00 вже понáд 60 тиc. HA 3ДĀЧУ! Тa6yнaми в noлoн: Cupcькuй в ayті – МAC0BE CKЛĀДAHHЯ ЗБP0Ї!" має різні варіації: 30 – 40 – 50 тисяч на 13:00, 15:00, 21:30.

Серед 76 фейсбук-сторінок, які поширювали цей допис, 34 адмініструються з Вірменії, 12 – із В'єтнаму, 23 – з України, 7 – з Італії та України. Окрім цих країн на багатьох сторінках є ще локації, приховані адмінами,

– пишуть журналісти.

У коментарях під дописом на сторінці завжди є лінк на сайт із повним текстом новини. І там уже "зрада", яка була у фейсбучному заголовку, змінюється "перемогою" зі згадкою публікації в телеграм-каналі українського військового, у якій ідеться про те, що в полон українцям на Бахмутському напрямку нібито здалися росіяни. І додається, що здалося їх 60 тисяч (50, 40, 30 у різних версіях).



Як поширювали нову про "масове складання зброї" у фейсбуці / Фото Texty.org.ua

"Ні у фейсбук-дописі, ні в новині на сайті, куди він веде, правди немає – це абсолютний фейк, що викликає максимальну амплітуду емоцій: спочатку страх і розпач (у тих, хто побачив лише допис у стрічці), потім ейфорію (у тих, хто прочитав саму новину)", – наголосили автори.

У початковій версії цієї новини, яка була поширена 8 квітня 2024 року, йшлося про 33 тисячі "на здачу", у заголовку був натяк, що здаються саме росіяни. А вже всі наступні заголовки мали вигляд суцільної "зради".

Серед сторінок – поширювачів цього допису можна виокремити три кластери:

Ті, що адмініструються з Вірменії, створені у 2022 – 2024 роках і ведуть читачів на десятки простеньких однотипних сайтів зі схожими назвами.

Ті, що адмініструються з В'єтнаму, Шри-Ланки, Філіппін, Індонезії та Нової Зеландії, створені у 2020 – 2021 роках і зазвичай поширюють розважальний контент, розрахований на росіян, але періодично "вмикають лайномети" з українських клікбейтних новин. Усі вони просувають той самий сайт uanew24h.com. На деяких із них вказано адресу сторінки "Москва, Росія".







Ті, що адмініструються з України або з Італії та України, зареєстровані переважно у 2016 – 2018 роках і просувають ресурси, схожі на звичайні сайти новин, як-от prezentnews.biz.ua.





Усі дописи спонукали переходити на сайти за лінком у першому коментарі, щоб дізнатися подробиці.

"Вірменський" кластер відрізняється від інших тим, що фейсбук-сторінки створювалися напередодні або після повномасштабного вторгнення й одразу як джерело новин для українців. Тоді як сторінки, що адмініструються з інших країн, зокрема й з України, створені кількома роками раніше і не раз змінювали назви, дрейфуючи від розважальних до інформаційних,

– мовиться у матеріалі.

Навіщо у таких "новинах" плутають слова

Журналісти пишуть, що адміни клікбейтних сторінок маскують слова, щоб обдурити алгоритми фейсбуку й уникнути блокування своїх сторінок, багаторазово поширюючи фейки та маніпуляції на гарячі теми, пов'язані з війною. Тому всі ці публікації написані з використанням химерної суміші символів, цифр і літер із різних алфавітів.

Наприклад, у слові "k0мbа́т" читач розпізнає слово "комбат", а алгоритм ні. Пошук у фейсбуці "не бачить" таких дописів. До того ж сторінки, які поширюють такі дописи, періодично їх видаляють.

Це дає змогу клікбейтним сторінкам роками поширювати фейки і маніпуляції, уникаючи блокування, адже саме фейсбук є ключовим джерелом трафіку для сайтів, які вони просувають,

– мовиться у матеріалі.

Журналісти помітили, що "кодування" допису залежить від дати публікації, а не від того, до якого кластера належить сторінка, яка його поширює. Наприклад, 24 вересня 2024 року 15 сторінок синхронно поширили допис: "У nолоні цілі та6уни! Ha І5:3O вжe пօнáд 60 тuc HA 3ДĀЧУ! Cupcькuй в ayтi – МAC0BE CKЛĀДAHHЯ ЗБP0Ї!".

А ось допис від 20–21 жовтня, який поширили 17 сторінок: "На 22:0O вже блuзько 5O тuc здалuся в пσлoн: Cupcькuй в ayтi – МAC0ВE CКЛAДAННЯ 3БP0Ї! Подробuці в кσмeнтapі".

До речі, саме через таких клікбейтників алгоритми фейсбуку "не люблять" посилань у першому коментарі, від чого часто потерпають справжні медіа, коли намагаються просувати свій контент у соцмережі. Бо це поширена практика для заробітку на клікбейті. Але, як видно, псевдопатріотичні лайномети всі обмеження успішно обходять.

"Загалом фейсбук, попри всі його суворі правила, алгоритми і декларування прозорості, став клондайком для клікбейтників і пропагандистів, ідеальним майданчиком для безперешкодного ведення прихованих, але тривалих і масштабних за охопленнями інформаційних кампаній, розрахованих на невибагливу аудиторію. Реальний ефект від цих кампаній важко відстежити і виміряти, зокрема й через застосування різних методик маскування контенту", – наголошується у матеріалі.

Так, окрім країни перебування адмінів сторінок, приховані також списки читачів і частина поширювачів дописів.

Як працюють "мандрівні сюжети" у фейсбуці

Після перегляду контенту складається враження, що на клікбейтних сторінках є певний обмежений набір із кількох сотень оброблених інструментами ШІ скандальних заголовків на гострі теми, які місяцями крутяться по колу.

Це дописи про наслідки обстрілів, загибель людей на війні, проблеми в армії, корупцію, різні теорії щодо переговорів тощо. Іноді такі сторінки маніпулюють фотографіями відомих людей, створюючи враження, що вони загинули чи померли.

Серед таких "мандрівних" сюжетів історія про комбата, який розстріляв бійців, батька й сина. Іноді в дописі пишуть "навмисне", іноді додають "на полі бою".

Лише на сторінці "Непереможний народ" із листопада 2024-го до кінця березня 2025-го цей допис опубліковано 13 разів. Схожі дописи були також на десятках інших споріднених сторінок.



Допис на сторінці "Непереможний народ" від 25 березня 2025 року / Фото Texty.org.ua

У новині, на яку веде лінк у коментарі під цим дописом, цитується офіційне повідомлення Волинської прокуратури про те, що "мoлoдший cepжaнт y cтaнi aлкoгoльнoгo cп'янiння yвiйшoв у пpимiщeння блiндaжa, дe нoчyвaли вiйcькoвocлyжбoвцi. З pyчнoгo кyлeмeтa вiн випycтив мaйжe дecятoк нaбoїв в oднoгo coлдaтa тa щe кiлькa в iншoгo. 26-piчний вiйcькoвий тa йoгo 48-piчний бaтькo зaгинyли нa мicцi пoдiї",

– мовиться у матеріалі.

Прокуратура повідомила про це два роки тому, у квітні 2023-го, а злочин було скоєно ще в січні 2023-го.

Тут маємо справу з маніпуляціями на реальній трагедії. Тобто батько й син справді загинули від кулі старшого за званням військового. Але не комбата, а п'яного молодшого сержанта. І не на полі бою, а в тилу.

"У дописі замінили сержанта на комбата, щоб додати новині скандальності й створити в читача враження, ніби командир розстріляв своїх підлеглих і це сталося сьогодні. Така багатократно повторена маніпуляція демонізує командирів, викликає страх і розпач у військових, військовозобов'язаних та їхніх родичів", – наголошують журналісти.

Це приклад рейджбейтингу, дослівно "культивування гніву". В Україні таку маніпулятивну тактику зазвичай називають "розганяти зраду", чим роками активно займається російська пропаганда, хоча далеко не завжди це можливо довести.



Як працює реджибейтинг на прикладі допису / Фото Texty.org.ua

Пані Ольга, співрозмовниця журналістів з Тернопільщини, також бачила цю новину у своїй фейсбук-стрічці. До речі, за лінками у фейсбуці жінка зазвичай не переходить, щоб прочитати повний текст, тому оцінює прочитане за заголовками.

Як ці групи захищаються від банів за допомогою рецептів

Українські фейсбук-користувачі масово надсилають скарги соцмережі на псевдопатріотичні "сміттярки". Натомість читачі з Вірменії пишуть про них схвальні відгуки. Коли виникає загроза бану, адміни видаляють певні дописи, а іноді й зовсім "вимикають" новини і "вмикають" натомість рецепти. Потім знову потроху вкидають фейки і маніпуляції.

Цією схемою користуються й інші сторінки. Власне, саме з нейтрального контенту вони зазвичай і починають, збираючи сотні тисяч підписників на рецептах, лайфхаках, генерованих ШІ фотографіях та емоційних історіях.

Навіщо ці групи створюють сайти-одноденки

Журналісти зазначають, що примусити читача клікнути на лінк і перейти на сайт – головна мета кожної лайно-сторінки. Саме тому заголовки такі інтригувальні й неоднозначні.

Таких сайтів незліченна кількість. Вони мають різні назви, схожі між собою домени і майже однаковий контент. Тривалість життя такого сайту – кілька місяців, потім на його місці з'являється новий. Усі вони анонімні, інформація про власників доменів прихована,

– мовиться у матеріалі.

Охочі до сенсацій користувачі "вірменської" мережі потрапляють на простенькі одно-двосторінкові сайти, які зроблені на базових шаблонах Wordpress і завалені низькопробною банерною рекламою (з увімкненим AdBlock враження від цих сайтів складається неповне).

"Вірменські" сайти створені на російських шаблонах (імовірно, автоматично), і з них часто "стирчать російські вуха". Такий шаблон використовується на десятках схожих ресурсів, змінюється лише назва. Трапляються також сліди недолугого автоперекладу з російської.

Якщо перейти за лінком під фейсбук-дописом піврічної давності, то він буде вже недійсним: такі сайти часто блокуються, натомість просуваються нові. Але бувають і сюрпризи. Ось, наприклад, видно, як сайт Peremoga.biz.ua перевзувається на ходу, переорієнтовуючись на американську аудиторію.



Сайти-одноденки перевзуваються на ходу з української авдиторії на американську / Фото Texty.org.ua

Відповідно на сайті почала зростати частка американської аудиторії. Скриншот нижче – статистика сайту від 26 березня. Ще 10 березня частка української аудиторії становила 92%, а американської була в межах 1%.



Як змінилася частка авдиторії сайту після переорієнтування на американців / Фото Texty.org.ua

До речі, переорієнтація на американську аудиторію "вірменського" лайно-сайту відбувається синхронно з переорієнтацією російських пропагандистів, які працюють на українську аудиторію. Англійською в цей самий час почали писати Мирослав Олешко й Анатолій Шарій.

Скільки отримують ці сайти на місяць за поширення дезінфи

Маніпуляції та фейки, що зачіпають найболючіші українські проблеми, вкупі з локаціями адмінів фейсбук-сторінок, московською "пропискою" та іншими російськими слідами в цій історії скидаються на плоди діяльності російських спецслужб.

Проте фахівець із нативної реклами, який погодився прокоментувати це явище на умовах анонімності, вважає, що тут не йдеться про навмисне поширення дезінформації з метою розгойдування суспільства.

Це модель інфоналивайки, що монетизується різними способами. Їм байдуже, про що писати. Вони створюють роботизований контент для автоматизованого поширення, орієнтуючись на новинні тренди, і націлюються на невибагливу аудиторію,

– пояснив експерт.

Заробіток сайтів, про які йдеться, становить 300 – 500 доларів США на місяць. Вони можуть не лише заробляти на рекламі, а й збирати і продавати персональні дані, переспрямовувати трафік на інші платформи, пов'язані з гральним бізнесом.

Наш співрозмовник розповідає, що це явище поширене у всьому світі, а використання ШІ-технологій сприяє його процвітанню, оскільки процеси створення таких сайтів, публікації контенту і залучення користувачів можна автоматизувати.

Журналісти ж припускають, що це може бути два в одному: заробіток на клікбейті й просування ворожих наративів через клікбейт, маніпуляції та дезінформацію.

Скільки користувачів зазвичай переглядають такі сайти

На 18 сайтах (із тих, на які ведуть досліджувані сторінки) журналісти знайшли у відкритому доступі статистику, згідно з якою 80 – 90% їх відвідувачів з України, 1 – 2% – із Польщі, Німеччини та Чехії. Зазвичай вони потрапляють на сайти з мобільного застосунку фейсбуку.



Кількість відвідувачів на сайтах "сміттярках" / Фото Texty.org.ua

Ще 12 доменів на сьогодні неактивні, статистики щодо них немає.

Сукупна аудиторія користувачів з України на 18 сайтах за весь доступний для перегляду статистики період вимірювання – 13,2 мільйона станом на 10 березня 2025 року. З них:

7,4 мільйона користувачів на восьми сайтах, що працюють із січня-лютого 2025 року;

4,5 мільйона на восьми сайтах, що запустилися в другій половині 2024 року;

1,3 мільйона на двох сайтах, що працюють із початку 2022-го та з квітня 2023-го.

Як можна побачити, "сміттярки" у фейсбуці набирають обертів.