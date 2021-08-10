В ГФС оценили результаты борьбы с теневым рынком подакцизной продукции за 2021 год

За первые 7 месяцев 2021 года сотрудникам Государственной фискальной службы удалось выявить около 100 незаконных производств подакцизной продукции. Общая стоимость изъятого конфиската составляет почти 2,5 миллиарда гривен.

Об этом глава ГФС Вадим Мельник рассказал в колонке для издания "Фокус".

"Если говорить языком цифр, то в целом за семь месяцев текущего года изъяли из незаконного оборота товаров подакцизной группы на сумму почти 2,5 миллиарда гривен, обнаружили 100 незаконных производств таких товаров", – утверждает чиновник.

Всего с января по июль 2021 года сотрудники ГФС изъяли 2 миллиона тонн контрафактного спирта и 560 тонн ликеро-водочных изделий на сумму около 500 миллионов гривен, более 40 тысяч тонн контрафактных горюче-смазочных материалов стоимостью 1,2 миллиарда и почти 13,6 миллиарда пачек контрафактных сигарет на сумму 720 миллионов гривен.

"Чтобы понимать, насколько результативна наша работа, насколько она помогает легальному бизнесу, мы внимательно отслеживаем и анализируем тенденции в теневом секторе экономики. Наша задача, среди прочего, – зафиксировать негативные тенденции и приложить усилия для изменения тренда на позитивный", – отметил Вадим Мельник.

Один из шагов борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров – координация деятельности правоохранительных органов. По мнению Мельника, таким координирующим органом может быть Совет национальной безопасности и обороны или Офис Генерального прокурора.

"Для разработки совместных мероприятий по детенизации рынка табачных изделий мы инициируем проведение межведомственного координационного совещания правоохранительных органов. Убежден, что побороть теневой рынок в конструктивном сотрудничестве с коллегами из других правоохранительных ведомств и при условии надлежащей координации совместных усилий – вполне возможно", – отмечает руководитель ГФС.

Важным шагом в обеспечении консолидированного сотрудничества между ГФС и бизнес-сообществами является Офис эффективного взаимодействия с бизнесом – новый коммуникационный формат, что заручился поддержкой около 20 бизнес-сообществ. Офис начал свою работу весной 2021.

"Дальнейшие совместные шаги государства и бизнеса должны привести к повышению уровня экономической безопасности, расширению и росту легального бизнеса, более эффективного наполнения бюджета, и открытия новых рынков. Но первые и самые важные из этих шагов – координация, сотрудничество, диалог. Мы уже их сделали и продолжаем уверенно двигаться по этому пути", – резюмировал Вадим Мельник.

Напомним, ГФС в 2021 году обеспечила возмещение в государственный бюджет суммы свыше 2 миллиардов гривен в рамках уголовных дел об уклонении от налогообложения.