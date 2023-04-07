Дымовая граната ДГ-01 создана по современным стандартам НАТО и позволяет решать многие задачи, рассказали украинские военные.
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Военные впервые опробовали новую украинскую гранат ДГ-01. Дымовые гранаты украинского производства созданы по стандартам НАТО. Часто ее используют, чтобы ввести в заблуждение противника или разоблачить движение врага, устанавливая как сигнальную растяжку,
– говорится в сообщении.
Характеристики гранаты ДГ-01:
- время горения дымовой смеси ДГ-01 составляет до 3 секунд;
- длительность интенсивного дымообразования – 2 минуты;
- длина дымовой завесы – 30 метров;
- масса снаряженной гранаты – 650 граммов.
Новая дымовая граната ДГ-01. Характеристики ее хорошие. Дымовое образование 120 секунд, что отвечает современным требованиям для дымовых гранат,
– рассказал боец ВСУ.
Поможет ввести в заблуждение противника
Образующийся черный дым может напоминать поражение техники, она чрезвычайно практична для ухода группы, маскирует ее перед противником, позволяет отойти снайперам и забрать раненых собратьев.
Преимущество этого изделия перед гранатами старого образца – стойкость к влаге и механическим повреждениям.