Дымовая граната ДГ-01 создана по современным стандартам НАТО и позволяет решать многие задачи, рассказали украинские военные.

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Военные впервые опробовали новую украинскую гранат ДГ-01. Дымовые гранаты украинского производства созданы по стандартам НАТО. Часто ее используют, чтобы ввести в заблуждение противника или разоблачить движение врага, устанавливая как сигнальную растяжку,

– говорится в сообщении.

Характеристики гранаты ДГ-01:

время горения дымовой смеси ДГ-01 составляет до 3 секунд;

длительность интенсивного дымообразования – 2 минуты;

длина дымовой завесы – 30 метров;

масса снаряженной гранаты – 650 граммов.

Обратите внимание! Отмечают, что ДГ-01 производится по новым стандартам НАТО. Снайперы ВСУ отрабатывали уход под прикрытием новой гранаты. В отличие от старых "дымовух", эта граната отвечает всем требованиям современности.

Новая дымовая граната ДГ-01. Характеристики ее хорошие. Дымовое образование 120 секунд, что отвечает современным требованиям для дымовых гранат,

– рассказал боец ВСУ.

Поможет ввести в заблуждение противника

Образующийся черный дым может напоминать поражение техники, она чрезвычайно практична для ухода группы, маскирует ее перед противником, позволяет отойти снайперам и забрать раненых собратьев.

Преимущество этого изделия перед гранатами старого образца – стойкость к влаге и механическим повреждениям.