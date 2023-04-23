Пророссийский сенатор прославляла государство-агрессора во время ссоры, которую сама же развязала на пленарном заседании. Соответствующие видео распространили в сети, пишет 24 Канал.

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Шошоаке снова сделала скандальное заявление

Во время заседания Шошоаке подошла к микрофону со своим ноутбуком и принялась обвинять коллег в якобы нарушении закона. Сенатор кричала, что парламентские документы якобы не имеют регистрационного номера, а повестка дня не открывается, мол, сайт показывает ошибку.

На вопли Шошоаке отреагировал один из парламентариев. Он посоветовал поменять VPN, настроенный на московский IP-адрес.

Комментарий для специалистов, им необходимо сменить VPN, ведь он на московском режиме, поэтому не работает,

– подчеркнул депутат.

Такой ответ не на шутку задел сенатора. Поэтому она сразу выдала очередную порцию бреда.

Учитывая, что ноутбук принадлежит Сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi Палаты депутатов, это означает, что эта Палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN – из Москвы! Значит, Сенат обманул! Сенат – путинский! Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским Wi-Fi, да? Слава Москве,

– цинично закричала Диана Шошоаке.

Как Диана Шошоаке прославляла Россию: смотрите видео

Что нужно знать о Диане Шошоаке