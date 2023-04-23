Проросійська сенаторка прославляла державу-агресорку під час сварки, яку сама ж розв'язала на пленарному засіданні. Відповідні відео поширили в мережі, пише 24 Канал.

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Шошоаке знову зробила скандальну заяву

Під час засідання Шошоаке підійшла до мікрофону зі своїм ноутбуком і почала звинувачувати колег у нібито порушенні закону. Сенаторка кричала, що парламентські документи нібито не мають реєстраційного номера, а порядок денний не відкривається, мовляв, сайт показує помилку.

На волання Шошоаке відреагував один із парламентарів. Він порадив порадив змінити VPN, налаштований на московську IP-адресу.

Коментар для спеціалістів, їм необхідно змінити VPN, адже він на московському режимі, тому не працює,

– підкреслив депутат.

Така відповідь не на жарт зачепила скандальну сенаторку. Тож вона одразу видала чергову порцію маячні.

З огляду на те, що ноутбук належить Сенату, а вхід здійснюється по Wi-Fi Палати депутатів, це означає, що ця Палата депутатів безпосередньо пов'язана з Путіним, а VPN – із Москви! Значить, Сенат обдурив! Сенат – путінський! Це путінський ноутбук із путінським VPN, з путінським Wi-Fi, так? Слава Москві,

– цинічно заволала Діана Шошоаке.

Як Діана Шошоаке прославляла Росію: дивіться відео

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