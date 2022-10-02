Украинский военнослужащий Михаил Дианов по возвращении из плена в эфире национального телемарафона поделился своими планами на будущее. Также он рассказал, что ему говорят люди, которых он встречает на улице.

Читайте также: В ФСБ были против: Путин лично настоял на обмене Медведчука на героев Мариуполя, – WP

Планы Михаила Дианова на будущее

Морской пехотинец сказал, что постоянно слышит слова благодарности. Люди настолько переживают за него и хотят продемонстрировать ему свою поддержку, что всего за сутки собрали на лечение более 5 миллионов гривен.

Несмотря на то, что необходимая сумма для операции на руку уже есть, деньги все равно поступают. За них Дианов хочет воплотить свою мечту в жизнь – открыть собственную металлообрабатывающую мастерскую.

Мастерскую я всегда хотел открыть, но всегда понимал, что станки, обрабатывающие металл слишком дороги. Я начал искать более доступные,

– сказал Михаил.

Также освобожденный военный рассказал о том, что ему предложили лечиться в Соединенных Штатах Америки. Процесс реабилитации и оформления всех документов будет длительным.

Приглашение к любимому блоггеру-токарю

Ранее Дианов рассказывал журналистам, что про кумира – это украинский блоггер, который занимается металлообработкой, – Дядя Максим. Известный ютубер услышал о мечте морпеха и пригласил его к себе в мастерскую. Также он сказал, что все сообщество предприятия поможет военному открыть собственное дело.

Дядя Максим также подчеркнул, что ему будет в честь познакомиться с Диановым. Его приглашение бессрочно.

Читайте также Командование полка защитников Мариуполя встретилось с родными военных, которые до сих пор в плену

Почему Дианову нравится металлообрабатывающее дело

Морпех рассказал, почему хотел открыть мастерскую. По его словам, его отец работал в автобусном парке – ремонтировал карбюраторы.

Маленький Миша приходил к нему на работу и на первом этаже предприятия замечал станки крупного металлообрабатывающего цеха. Это не могло не увлекать.

Я сказал, папе, что хочу сделать нож. Папа сказал, что вопросов нет. Позволил мне взять клапан, пойти в кузницу… Я сделал один нож, другой. Сделал сестре нож на кухню – он все еще есть. Легендарный нож,

– рассказал Дианов.

Напомним, Дианову должны делать сложную операцию. Ему не хватает 4 сантиметра кости в сломанной руке.

Достойна внимания – дочь Дианова показала первую встречу с отцом: смотрите видео