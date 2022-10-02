Український військовослужбовець Михайло Діанов після повернення з полону в ефірі національного телемарафону поділився своїми планами на майбутнє. Також він розповів, що йому говорять люди, яких він зустрічає на вулиці.

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Плани Михайла Діанова на відкриття майстерні

Морський піхотинець сказав, що постійно чує слова вдячності. Люди настільки переживають за нього та хочуть продемонструвати йому свою підтримку, що всього за добу зібрали на лікування понад 5 мільйонів гривень.

Попри те, що необхідна сума для операції на руку вже є, кошти все одно надходять. За них Діанов хоче втілити свою мрію в життя – відкрити власну металообробну майстерню.

Майстерню я завжди хотів відкрити, але завжди розумів, що станки, які обробляють метал, занадто дорогі. Я почав шукати більш доступні,

– сказав Михайло.

Також звільнений військовослужбовець розповів про те, що йому запропонували лікуватись у Сполучених Штатах Америки. Процес реабілітації та оформлення всіх документів буде довгим.

Запрошення до улюбленого блогера-токаря

Раніше Діанов розповідав журналістам, що має кумира – це український блогер, який займається металообробкою, – Дядько Максим. Відомий ютубер почув про мрію морпіха та запросив його до себе в майстерню. Також він сказав, що вся спільнота підприємства допоможе звільненому військовому відкрити власну справу.

Дядько Максим також наголосив, що йому буде за честь познайомитись з Діановим. Його запрошення є безстроковим.

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Чому Діанову до вподоби металообробна справа

Морпіх розповів, чому хотів би відкрити майстерню. За його словами, його батько працював в автобусному парку – ремонтував карбюратори.

Малий Мишко приходив до нього на роботу й на першому поверсі підприємства помічав станки великого металообробного цеху. Це не могло його не захоплювати.

Я сказав, татові, що хочу зробити ножа. Тато сказав, що питань немає. Дозволив мені взяти клапан, піти в кузню… Я зробив одного ножа, другого. Зробив сестрі ніж на кухню – він досі є. Легендарний ніж,

– розповів Діанов.

Нагадаємо, Діанову мають робити складну операцію. Йому не вистачає 4 сантиметри кістки у зламаній руці.

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