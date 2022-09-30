Ініціаторами зустрічі були командири полку. Саме вони надали родичам полонених усю наявну інформацію про їхніх рідних.

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На зустрічі були й звільнені з полону захисники

Ініціаторами зустрічі стали тимчасово виконуючий обов'язки командира полку Микита Надточій, заступник командира Сергій Цісарук та начальник штабу Богдан Кротевич й Ілля Самойленко яких вдалося визволити з полону в межах обміну 21 вересня.

Командири під час зустрічі надали родинам всю наявну у них інформацію щодо стану бійців, які перебували в полоні та умов перебування, а також відповіли на всі поставлені питання.

Командний склад полку бере активну участь у всіх процесах, пов’язаних з обмінами захисників "Азовсталі" та сприяють Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими всіма можливими способами,

– повідомили в Асоціації.

Зверніть увагу! У травні наказ про складання зброї та вихід із заводу "Азовсталь" у Маріуполі виконали близько 2 500 тисяч українських воїнів. Станом на кінець вересня понад 2 000 захисників заводу перебувають у російському полоні.

Повернення захисників "Азовсталі": головне

Після виходу захисників заводу "Азовсталь" відбулося два обміни полоненими, у межах яких повернули саме оборонців заводу. Під час першого Україна повернула 144 важкопоранених бійців.

Другий обмін відбувся 21 вересня. Тоді Україна повернула 215 осіб, з яких 118 – оборонці Маріуполя. Також вдалося повернути з полону 5 бойових командирів – Дениса Прокопенка, Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Шлегу та Олега Хоменка. Командири до перемоги України перебуватимуть на території Туреччини під протекцією Реджепа Ердогана.

Також з полону повернулася медикиня Мар'яна Мамонова, яка була на 9-му місяці вагітності, про яку дізналася під час перебування на заводі. Через 4 дні після повернення до України медикиня народила дівчинку.

Як це було – перші кадри зі звільнення наших захисників з полону 21 вересня: дивіться відео