Ініціаторами зустрічі були командири полку. Саме вони надали родичам полонених усю наявну інформацію про їхніх рідних.
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На зустрічі були й звільнені з полону захисники
Ініціаторами зустрічі стали тимчасово виконуючий обов'язки командира полку Микита Надточій, заступник командира Сергій Цісарук та начальник штабу Богдан Кротевич й Ілля Самойленко яких вдалося визволити з полону в межах обміну 21 вересня.
Командири під час зустрічі надали родинам всю наявну у них інформацію щодо стану бійців, які перебували в полоні та умов перебування, а також відповіли на всі поставлені питання.
Командний склад полку бере активну участь у всіх процесах, пов’язаних з обмінами захисників "Азовсталі" та сприяють Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими всіма можливими способами,
– повідомили в Асоціації.
Повернення захисників "Азовсталі": головне
Після виходу захисників заводу "Азовсталь" відбулося два обміни полоненими, у межах яких повернули саме оборонців заводу. Під час першого Україна повернула 144 важкопоранених бійців.
Другий обмін відбувся 21 вересня. Тоді Україна повернула 215 осіб, з яких 118 – оборонці Маріуполя. Також вдалося повернути з полону 5 бойових командирів – Дениса Прокопенка, Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Шлегу та Олега Хоменка. Командири до перемоги України перебуватимуть на території Туреччини під протекцією Реджепа Ердогана.
Також з полону повернулася медикиня Мар'яна Мамонова, яка була на 9-му місяці вагітності, про яку дізналася під час перебування на заводі. Через 4 дні після повернення до України медикиня народила дівчинку.
Як це було – перші кадри зі звільнення наших захисників з полону 21 вересня: дивіться відео