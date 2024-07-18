Пророссийскую евродепутатку Шошоаке выгнали с заседания Европарламента из-за позорного поведения

Евродепутата Диану Шошоаке, которая известна своей антиукраинской позицией и приверженностью к России, с пленарного заседания Европарламента. Причиной этому стало ее скандальное и недопустимое поведение в отношении своих коллег.

Это произошло во время дебатов о переизбрании Урсулы фон дер Ляйен на должность президента Еврокомиссии. Заметим, что это не впервые румынский деятель позволяет себе подобное поведение.

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Диану Шошоаке выгнали с заседания Европарламента

Ультраправая евродепутат Диана Шошоаке пыталась прервать выступление лидера группы Renew Europe Валери Айе. Поэтому президент Европарламента Роберта Метсола призвала вывести Шошоаке из зала, чтобы та не срывала заседание.

Очевидно Шошоаке не ожидала подобной реакции, поэтому продолжала демонстрировать свое недовольство.

Сколько нужно коллег, чтобы вас вывели из зала? Я думаю, что вы наговорили достаточно,

– заявила Роберта Метсола.

Шошоаке пытаются вывести из зала: смотрите видео

После этого одиозную евродепутата все же вывели из зала пленарных заседаний под аплодисменты ее коллег. Однако в кулуарах Шошоаке не успокоилась, а продолжила кричать, держа в руках икону.

Напомним, еще в конце июня Диана Шошоаке объявила о своем участии в президентских выборах в Румынии, которые состоятся 15 сентября 2024 года. Известно, что депутат возглавляет пророссийскую партию "SOS" и ранее неоднократно заявляла о претензиях на часть территории нашего государства.