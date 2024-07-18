Це сталося під час дебатів щодо переобрання Урсули фон дер Ляєн на посаду президентки Єврокомісії. Зауважимо, що це не вперше румунська діячка дозволяє собі подібну поведінку.

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Діану Шошоаке вигнали із засідання Європарламенту

Ультраправа євродепутатка Діана Шошоаке намагалася перервати виступ лідерки групи Renew Europe Валері Айє. Тож президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала вивести Шошоаке із зали, аби та не зривала засідання.

Вочевидь Шошоаке не очікувала подібної реакції, тому продовжувала демонструвати своє невдоволення.

Скільки потрібно колег, щоб вас вивели із зали? Я думаю, що ви наговорили достатньо,

– заявила Роберта Метсола.

Шошоаке намагаються вивести із зали: дивіться відео

Після цього одіозну євродепутатку все ж вивели із зали пленарних засідань під оплески її колег. Однак у кулуарах Шошоаке не заспокоїлася, а продовжила кричати, тримаючи у руках ікону.

Нагадаємо, ще наприкінці червня Діана Шошоаке оголосила про свою участь у президентських виборах у Румунії, які відбудуться 15 вересня 2024 року. Відомо, що депутатка очолює проросійську партію "SOS" і раніше неодноразово заявляла про претензії на частину території нашої держави.