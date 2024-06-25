Діана Шошоаке славиться своїми недоцільними висловлюваннями щодо України. Вона неодноразово заявляла, що саме наша держава є агресором, а тепер депутатка має намір очолити сусідню країну.
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Діана Шошоаке йде в президенти Румунії
На спільному засіданні обох палат румунського парламенту, вдягнена у військову форму, Діана Шошоаке анонсувала свою участь у президентських виборах у Румунії. За її словами, це її останній виступ після обрання до Європарламенту.
Звідси, в цій військовій формі, з гордістю і честю за те, що я служила своїй країні в румунському парламенті, я їду до Європейського парламенту і хочу, щоб ви знали, що ми зустрінемося знову, тому що я висуваю свою кандидатуру на посаду президента Румунії,
– сказала сенаторка.
Проросійська депутатка, звертаючись до аудиторії, також заявила, що навчить "поважати жінок Румунії, ваших матерів, ваших дружин, ваших сестер".
Нагадаємо, у березні 2023 року Діана Шошоаке запропонувала законопроєкт про денонсацію договору про добросусідство і співпрацю Румунії та України. Вона закликала Київ віддати Румунії історичні території, на яких "проживають брати-румуни".