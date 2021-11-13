В программе можно сообщить об аварийной ситуации или о каких-либо недостатках в городе. Пользователь может кратко описать причину обращения и прикрепить фото. Заявление оперативно проработают соответствующие службы.

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Горожане могут с легкостью писать обращение

Начальник отдела оперативного реагирования Татьяна Нестерук сообщила, что недавно поступило обращение о неудовлетворительной закладке брусчатки после раскопок. Организация передает о проблеме в Муниципальную инспекцию "Добродій".

Для прояснения, кто выполнял работы и соответственно отправить предписание. Обращение регистрируют. Мы его закрываем и передаем, как рассмотренное,

– добавила Нестерук.

При регистрации в приложении необходимо указать:

фамилию и имя;

номер телефона;

домашний адрес.

Именно так человек сможет не только жаловаться на аварии, но и получать уведомления, если у него дома, скажем, запланировано отключение света или газа.

Не только жалобы, но и предложения

В приложении есть заявление, жалоба, благодарность, а также просто обращение и предложение. Люди могут выбирать раздел по своему усмотрению. С каким вопросом они хотят обратиться. Есть в приложении и возможность добавлять фотографии из галереи и делать живые. Зореслава Гелеван Директор департамента развития и цифровых трансформаций

До сих пор сообщать об аварийных ситуациях жильцы могли только по телефонам Службы оперативного реагирования. К примеру, в начале отопительного сезона в сутки поступало до 300 звонков.

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Разгрузка колцентра через приложение

Чиновники надеются, что теперь удастся разгрузить колцентр. На учреждение часто жаловались, что там не отвечали и не брали трубку. Заместитель городского головы Виктория Дротянко объяснила, что колцентр работает постоянно, ведь есть несколько телефонов.

На самом деле он многоканальный. Работает постоянно. Иногда линия может быть занята, поэтому нет ответа. Для этого, для разгрузки, также было сделано это приложение,

– подчеркнула Дротянко.

Мобильное приложение доступно на Android и iOS. Его уже скачали более сотни пользователей. Служба получила около 20 первых онлайн-заявок.