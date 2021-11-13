У програмі можна повідомити про аварійну ситуацію або про будь-які недоліки у місті. Користувач може коротко описати причину звернення та прикріпити фото. Заяву оперативно опрацюють відповідні служби.

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Містяни можуть із легкістю писати звернення

Начальниця відділу оперативного реагування Тетяна Нестерук повідомила, що недавно поступило звернення про незадовільне закладання бруківки після розкопок. Організація передає про проблему в Муніципальну інспекцію "Добродій".

Для з'ясування, хто виконував роботи й відповідно надіслати припис. Звернення реєструють. Ми його закриваємо та передаємо, як розглянуте,

– додала Нестерук.

Під час реєстрації у застосунку потрібно вказати:

прізвище й ім'я;

номер телефону;

домашню адресу.

Саме так людина зможе не лише скаржитися на аварії, а й отримувати сповіщення, якщо в її будинку, скажімо, заплановані вимкнення світла чи газу.

Не лише скарги, а й пропозиції

У додатку є заява, скарга, подяка, а також просто звернення й пропозиції. Люди можуть вибирати розділ на свій розсуд. З яким саме питанням вони хочуть звернутися. Є у застосунку можливість додавати фотографії з галереї й робити живі. Зореслава Гелеван Директорка департаменту розвитку й цифрових трансформацій

Досі повідомляти про аварійні ситуації мешканці могли лише за телефонами Служби оперативного реагування. До прикладу, на початку опалювального сезону за добу надходило до 300 дзвінків.

Особливості івано-франківського застосунку: дивіться сюжет 24 каналу

Розвантаження колцентру через додаток

Посадовці, сподіваються, що тепер вдасться розвантажити колцентр. На установу часто нарікали, що там не відповідали й не брали слухавку. Заступниця міського голови Вікторія Дротянко пояснила, що колцентр працює постійно, адже є декілька телефонів.

Насправді він багатоканальний. Працює постійно. Інколи лінія може бути зайнята, тому немає відповіді. Для цього, для розвантаження, також був зроблений цей застосунок,

– наголосила Дротянко.

Мобільний додаток доступний на Android та iOS. Його вже завантажили більше сотні користувачів. Служба отримала близько 20 перших онлайн-заявок.