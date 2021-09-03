В Дие разрешили менять приписку в военкомат: услуга заработала в 7 городах

В приложении Дия разрешили менять приписку в военкомат. Услуга действует в тестовом режиме в 7 городах Украины.

Нововведение доступно только для владельцев ID-карточек. Об этом сообщили в Минобороны.

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Приписку в военкомат можно изменить в Дие

Люди, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов могут изменить регистрацию места жительства через приложение Дия.

Электронная услуга "Е-регистрация" пока работает в тестовом режиме в нескольких территориальных общинах Украины: Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Мариуполе, Кривом Роге, а также в Киеве,

– рассказали в ведомстве.

Для того, чтобы изменить место регистрации в виськомати нужно:

зайти на портал Дия и заполнить электронное заявление;

внести свои личные данные;

в нужной опции выбрать, кто он – призывник, резервист или военнообязанный, внести личный номер регистрации;

Дия делает запрос уже сложившегося Единого государственного реестра военнообязанных, призывников и резервистов;

после проверки информации данные о новом месте регистрации автоматически передаются в территориальные центры предоставления административных услуг.

"То есть вся процедура занимает минимум времени, без очередей и личного посещения", – рассказали в ведомстве.

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