В Дие разрешили менять приписку в военкомат: услуга заработала в 7 городах
Источник:Минобороны
В приложении Дия разрешили менять приписку в военкомат. Услуга действует в тестовом режиме в 7 городах Украины.
Нововведение доступно только для владельцев ID-карточек. Об этом сообщили в Минобороны.
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Приписку в военкомат можно изменить в Дие
Люди, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов могут изменить регистрацию места жительства через приложение Дия.
Электронная услуга "Е-регистрация" пока работает в тестовом режиме в нескольких территориальных общинах Украины: Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Мариуполе, Кривом Роге, а также в Киеве,
– рассказали в ведомстве.
Для того, чтобы изменить место регистрации в виськомати нужно:
- зайти на портал Дия и заполнить электронное заявление;
- внести свои личные данные;
- в нужной опции выбрать, кто он – призывник, резервист или военнообязанный, внести личный номер регистрации;
- Дия делает запрос уже сложившегося Единого государственного реестра военнообязанных, призывников и резервистов;
- после проверки информации данные о новом месте регистрации автоматически передаются в территориальные центры предоставления административных услуг.
"То есть вся процедура занимает минимум времени, без очередей и личного посещения", – рассказали в ведомстве.
Последние нововведения Дии
- С конца августа во всех центрах по предоставлению административных услуг Киева можно пройти процедуру верификации с помощью электронного паспорта. Для этого надо лишь отсканировать QR-код в приложении Дия. То есть там начали принимать паспорта Дии.
- В конце августа в Украине приравняли электронные паспорта к бумажным. Закон президент подписал еще в апреле, и только на днях е-версиям ID-карточек дали "зеленый свет". Таким образом, Украина стала первым государством в мире, которое их узаконило.
- В сентябре рассказали, что подделка COVID-сертификатов грозит лишением свободы.