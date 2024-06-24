Новые функции: в Дие стартует тестирование свидетельств о рождении, браке, разводе и смене имени
Источник:Дия
В Дие начали бета-тестирование некоторых новых функций. Теперь при авторизации в приложении автоматически будут подтягиваться свидетельства о рождении ребенка, браке, разводе и смене имени.
Обновленные документы также будут доступны для родителей взрослых детей, старше 18 лет, родителей-усыновителей и родителей, которые изменили фамилию.
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В Дие появились новые функции
В Дие теперь стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, бракосочетании, разводе и смене имени.
Ранее для того, чтобы добавить свидетельство о рождении в Дії, нужно было самостоятельно вводить серию и номер документа. В ближайшее время документ ребенка будет подтягиваться автоматически по РНУКПН родителей.
В пресс-службе также объяснили, что свидетельства о браке или разводе, смене имени понадобятся при трудоустройстве, подтверждении смены фамилии или оформлении льгот. Свидетельство о рождении ребенка потребуется при устройстве в садик или школу, оформлении загранпаспорта или льгот.
Протестировать обновленный сервис можно:
- гражданам Украины в возрасте 14+;
- тем, кто имеет верифицированный налоговый номер.
К бета-тесту можно присоединиться по ссылке и проверить, как работают обновленные документы.