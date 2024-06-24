Оновлені документи також будуть доступні для батьків дорослих дітей, старших за 18 років, батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище.
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У Дії з'явилися нові функції
У Дії тепер стало доступне підтягування у смартфон свідоцтва про народження, одруження, розлучення та зміну імені.
Раніше для того, щоб додати свідоцтво про народження в Дії, потрібно було самостійно вводити серію й номер документа. Найближчим часом документ дитини підтягуватиметься автоматично за РНОКПП батьків.
В пресслужбі також пояснили, що свідоцтва про шлюб або розлучення, зміну імені знадобляться при працевлаштуванні, підтвердженні зміни прізвища або оформленні пільг. Свідоцтво про народження дитини буде потрібним при влаштуванні в садочок чи школу, оформленні закордонного паспорта або пільг.
Протестувати оновлений сервіс можна:
- громадянам України віком 14+;
- тим, хто має верифікований податковий номер.
До бета-тесту можна долучитися за посиланням та перевірити, як працюють оновлені документи.