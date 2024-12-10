Проект, в частности, позволит через портал Дия оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны и денежную помощь раненым. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Смотрите также Какой работник не может быть забронирован: списки и критерии
В Дие появятся новые услуги для военных
Шмыгаль сообщил, что правительство запускает экспериментальный проект, что позволит через портал Дія оформить:
- статус лица с инвалидностью вследствие войны;
- денежную помощь раненым;
- назначение пенсии по инвалидности;
- обеспечение средствами реабилитации;
- жилищно-коммунальные льготы;
- услуги, которые государство предоставляет семьям погибших воинов.
Снимаем преграды, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии,
– добавил премьер.