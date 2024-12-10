Проєкт, зокрема, дозволить через портал Дія оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни та грошову допомогу пораненим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

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У Дії з'являться нові послуги для військових

Шмигаль повідомив, що уряд запускає експериментальний проєкт, що дозволить через портал Дія оформити:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

грошову допомогу пораненим;

призначення пенсії по інвалідності;

забезпечення засобами реабілітації;

житлово-комунальні пільги;

послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії,

– додав премʼєр.