Проєкт, зокрема, дозволить через портал Дія оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни та грошову допомогу пораненим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

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У Дії з'являться нові послуги для військових

Шмигаль повідомив, що уряд запускає експериментальний проєкт, що дозволить через портал Дія оформити:

  • статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • грошову допомогу пораненим;
  • призначення пенсії по інвалідності;
  • забезпечення засобами реабілітації;
  • житлово-комунальні пільги;
  • послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії,
– додав премʼєр.