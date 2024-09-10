В Дие появились три новых документа

В приложении Дия с 10 сентября появились три новых документа. Речь идет о свидетельствах о браке, расторжении брака и смене имени.

Представители Дии рассказали, что свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени уже появились в последней версии приложения. Именно в ней можно подтянуть эти документы прямо в смартфон.

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Что известно о новых документах, которые появились в Дие

В Дие рассказали, что 10 сентября удалось запустить в приложении брак онлайн и позаботиться, чтобы документ о бракосочетании всегда был под рукой.

Не прерывайте ящики, чтобы найти свидетельства, например, когда подтверждаете смену фамилии, трудоустраиваетесь или забираете посылку жены на Укрпочте. Несколько кликов в приложении – и показали свидетельство о браке,

– отметили разработчики.

Также удалось упростить процесс добавления в Дию свидетельства о рождении ребенка.

Документ будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру.

"Просто авторизуйтесь в приложении – и оно появится в перечне документов. Это особенно актуально родителям, которые меняли личные данные после рождения ребенка. И совершенно не важно, сколько лет вашему малышу – 3 или 23", – отметили представители приложения.

Разработчики также попросили пользователей обратить внимание, что свидетельства подтягиваются автоматически, если информация о налоговом номере есть в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан. Свидетельства доступны для всех граждан Украины в возрасте от 14 лет, которые имеют верифицированный налоговый номер.

К слову, ранее в Дие появилась инициатива "Национальный кэшбэк". Она позволяет гражданам вернуть часть потраченных денег за покупки в украинских магазинах.