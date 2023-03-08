Дикая версия, – генерал-майор о причастности Украины к подрыву "Северных потоков"

Издание The New York Times опубликовало статью о причастности проукраинской группы к подрыву "Северных потоков". Авторы ссылаются на данные разведок, однако никаких доказательств не дают.

Мол, именно у украинцев в том районе была арендована яхта, с которой заложили взрывчатку, и работали над диверсией профессиональные водолазы. Безусловно, такие вбросы могут быть кому-то выгодны. Об этом 24 Канала сказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

Достойно внимания После взрывов Россия решила закрыть и законсервировать "Северные потоки", – Reuters

Пусть боятся

Ягун подчеркнул, что версия с причастностью Украины – просто дикая. Но определенным субъектам она может сыграть на руку.

Она может быть выгодна россиянам и политикам в Европе и США, которые неоднократно говорили о том, что Украина ведет собственную игру и к ней нужно присмотреться,

– заметил он.

По мнению генерал-майора СБУ, у Украины не было должного материально-технического обеспечения, чтобы реализовать эту диверсию. Так, это точно не яхта и не водолазы.

Впрочем, эту версию наверняка подхватят российские пропагандисты. "Давайте поверим в то, что Украина способна взорвать "Северные потоки" и обеспечить ликвидацию Владимира Путина. Пусть боятся нас, что сделаешь. Такие вот мы страшные", – подытожил Виктор Ягун.

Реакция Офиса Президента