За три месяца войны, которую Россия ведет против Украины, есть угроза не только украинцам, но и животным и растениям на территории Украины. Хотя экологическая катастрофа может угрожать всей Европе. И даже России.

Угрозы ядерной и радиационной безопасности

Действия русской армии в Украине поставили под угрозу весь европейский континент. Речь идет о захвате Чернобыльской АЭС и Зоны отчуждения. И последствия от пребывания там российских кафиров будут ощутимы еще довольно долго.

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В Зоне отчуждения и на объектах Чернобыльской атомной станции продолжается работа по ликвидации последствий оккупации, которые осложнены из-за действий российских оккупантов.

В Зоне отчуждения существенно повысился уровень пожарной опасности. Причин тому несколько. Кроме "традиционных" опасностей для летнего времени, такие как сухая ветреная погода, добавился и "русский след". Российские захватчики оставили большое количество мог и сигнальных ракет. Они решили не забивать их, когда отступали из Зоны отчуждения. Следовательно, многочисленные мины и растяжки регулярно срабатывают из-за диких животных. Как следствие, животные погибают или калечатся, а в лесу может возникнуть пожар.

Украинские спасатели не могут полностью бороться с такими пожарами, как они это делали до этого. Тушение пожаров осложняется ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего. Также при этих пожарах остается угроза взрыва мин.

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Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов уже предупредило наших европейских партнеров, что лесные пожары в Зоне отчуждения могут приводить к выбросам радионуклидов в атмосферу.

Захват Чернобыльской АЭС

Российские кафиры ворвались на ЧАЭС 24 февраля. Они пленили работников станции, удерживая их там.

Люди были вынуждены работать под дулами автоматов практически без замен. Это значительно повышало уровень опасности на станции, ведь ошибка из-за переутомления могла привести к аварии. Аналогичная ситуация была (и дальше остается) на Запорожской АЭС.

В то же время кафиры решили вырыть окопы в Рыжем лесу. Таким образом, они сдвигали радиационную почву. Немалую волну радиационной пыли они подняли и из-за использования тяжелой техники в Зоне отчуждения. В первую очередь от этого пострадали сами кафиры, получившие немалую дозу облучения.

31 марта российские кафиры покинули ЧАЭС, когда украинские войска начали наступать на позиции кафиров. Те были вынуждены отступить.