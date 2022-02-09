Дикость и грубость, – украинские политики ответили Путину на слова "терпи, моя красавица"

Владимир Путин оконфузился, когда употребил в отношении Украины строчки из непристойной песни. Эти слова главы Кремля возмутили не только украинцев, но и самих россиян.

Российский президент призвал Украину "выполнять" минские обязательства словами "терпи, моя красавица" из песни группы "Красная плесень". Мол, если Киев взял на себя обязательства, то должен их соблюдать. Заметим, что именно Россия блокирует договоренности.

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Реакция украинских политиков

Президент Владимир Зеленский ответил, что Украина действительно красивое государство, однако слово "моя" из уст Путина звучит уже слишком.

Украина – действительно красавица. Но то, что он говорит об Украине "моя", мне кажется, это уже слишком,

– сказал украинский президент.

Он отметил, что наша страна терпеливая, ведь это важно для всей Европы и даже для самих россиян. Ведь именно от терпения Украины зависит эскалация.

В то же время советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал слова Путина "политическим хамством". Они свидетельствуют о слабости и неуверенности. "Каждое проявление подобной политической PR-агрессии – это признание четкого осознания своей неправоты", – считает политик.

Притула высмеял главу Кремля

Политик и шоумен Сергей Притула даже записал видеообращение после заявления Путина. Он комически добавил, что "не привычно комментировать маразмы пожилого российского дзюдоиста", однако умолчать после последних слов агрессора политик не может.

Украина будет жить долго и счастливо, а тебя, лысый ботокс, разберут когда-нибудь на запчасти,

– подчеркнул Притула.

Политик даже упомянул русское стихотворение, которое, по его мнению, описывает будущее Путина:

"Как у нашего попа,

У попа Ерошки

Девки оторвали ***,

Носят вместо броши".

Вместо слова "поп" Притула призвал вставить "Путин".

Смотрите видеореакцию Притулы на слова Путина:

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что хвалить или критиковать украинских президентов будут сами украинцы. Главе Кремля экс-чиновник посоветовал радоваться скрывающимся в России беглецом Виктором Януковичем. "Нравится или нет – терпите", – подчеркнул политик.

Аваков посоветовал Путину также терпеть: видео

Путин боится, чтобы эти слова не использовали против него

Финансист Юрий Фурса охарактеризовал заявление Путина словами "вульгарная и отвратительная шутка", что является "криком о помощи маленького мальчика, до сих пор сидящего в главе Кремля".

Фурса считает, что Путин боится, что однажды в Кремль зайдет Рамзан Кадыров или "другой бородатый мужчина" и скажет ему "нравится не нравится – терпи моя красавица". Агрессор, мол, просыпается с этой мыслью по ночам в холодном поту.

Единственное, что мы можем пообещать Путину, что если он будет спасаться бегством от бородатого мужика с известными намерениями, то мы приютим. Где-то во Львове. И можем обещать, что его образ там не вызовет никакого сексуального желания,

– отметил эксперт.

Кстати, политолог Виктор Таран опубликовал мэм на эту тему. На нем изображены мужчины с гробом за окном главы Кремля. Эксперт подписал эту картинку ироническими словами: "Нравится, не нравится – пора, моя красавица".

Нардеп от "Голоса" Инна Совсун назвала слова российского президента "дикарскими, как и его страна". Политик также возмутилась из-за ответа Зеленского, который должен акцентировать не на "красивой" Украине, а на "гордой, смелой и сильной".

Страна-женщина, за которую можно сразиться, как за приз. Вещь, которую получит более сильный, наглый, а не тот, кого она сама выберет. Нет, нет и еще раз – нет. К черту такое терпение. К черту такие сравнения,

– сказала Совсун.

Журналист Денис Казанский назвал Путина "дурацким дедом, цитирующим песни для дегенератов". Он подчеркнул, что песню "Красной плесени" слушали в 90-х разве что "ублюдки". В 2022 году выяснилось, что к ним относился и президент России Владимир Путин.

Словам Путина возмутилась и россияне

Волну негатива слова главы Кремля вызвали не только в Украине. В твиттере им массово начали возмущаться сами россияне:

"На самом деле путинское "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – это то, что он уже 22 года делает с Россией и ее избирателями";

"Эти слова о "терпи, моя красавица" надо внести в конституцию, как национальную идею терпеливого русского народа";

"Гадкое, позорное чудовище, вызывающее отвращение. Я хотела бы, чтобы имя его в будущем было вычеркнуто отовсюду, чтобы было уничтожено все, что связано с его именем, чтобы следа от него не осталось. Был глист, но имя его исчезло.

"Путин обратился в Киев фразой "нравится, не нравится – терпи, моя красавица". А как еще высказываться президенту великой страны, если не шутками об изнасиловании?";

"Цитатами вот из таких стихов "крупнейший геополитик" общается с миром. Хамское быдло. Ему место на зоне, а не в Кремле".

Чем возмущают слова Путина

Слова "терпи, моя красавица" являются строками из вульгарной песни об изнасиловании группы "Красная плесень". Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что президент, мол, не слушал эту песню, поэтому не видел "нехороший намек на сексуальный подтекст". Эти слова агрессор якобы "взял из фольклора".

Впечатляет еще то, что слова с таким подтекстом российский президент употребил на брифинге с французским лидером Эммануэлем Макроном.