Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он помнит многие детали и атмосферу последних дней жизни Сталина.

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Ситуация Путина и Сталина – аналогичная

Кроме этого, публицист читал много газет. Он уверен, что Путин и Сталин – похожи между собой.

Там абсолютно аналогичная ситуация. Диктатор полностью сошел с ума,

– подчеркнул Пионтковский.

Однако сейчас, как он заметил, общество имеет преимущества. Поэтому остановить главу Кремля легче.

Пионтковский в эфире Романа Цимбалюка: смотрите видео

Кстати, в апреле 2021 года украинцы назвали 10 фигур, которые близки к образу идеального политика. В этот список вошел Иосиф Сталин.

Заметим! Глава Меджлиса Рефат Чубаров в августе 2021 года сравнил политику Путина с действиями Сталина. Он отметил, что притеснения крымских татар в оккупированном Крыму похожи на преследования 1944 года.

Что Путин думает о Сталине

В своей "статье" Путин написал, что Сталина есть, за что винить. Но, мол, стоит обратить внимание на "природу внешних угроз".

Кроме этого, глава Кремля заявлял, говорить, что Сталин развязал войну – это якобы верх цинизма. Российский президент считает, что разоблачать Советский Союз и Сталина якобы становится очень модным.

В конце мая 2021 года вообще решили воскресить диктатора и создали так называемый "центр Сталина".

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