Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он помнит многие детали и атмосферу последних дней жизни Сталина.
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Ситуация Путина и Сталина – аналогичная
Кроме этого, публицист читал много газет. Он уверен, что Путин и Сталин – похожи между собой.
Там абсолютно аналогичная ситуация. Диктатор полностью сошел с ума,
– подчеркнул Пионтковский.
Однако сейчас, как он заметил, общество имеет преимущества. Поэтому остановить главу Кремля легче.
Пионтковский в эфире Романа Цимбалюка: смотрите видео
Кстати, в апреле 2021 года украинцы назвали 10 фигур, которые близки к образу идеального политика. В этот список вошел Иосиф Сталин.
Что Путин думает о Сталине
- В своей "статье" Путин написал, что Сталина есть, за что винить. Но, мол, стоит обратить внимание на "природу внешних угроз".
- Кроме этого, глава Кремля заявлял, говорить, что Сталин развязал войну – это якобы верх цинизма. Российский президент считает, что разоблачать Советский Союз и Сталина якобы становится очень модным.
- В конце мая 2021 года вообще решили воскресить диктатора и создали так называемый "центр Сталина".
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