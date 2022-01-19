Наше государство должно сказать правду о "Минске". Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Минскими соглашениями Россия управляет Украиной

По его словам, никто не хочет, чтобы его обвинили в срыве минских соглашений. Однако правду не нужно умалчивать.

Относительно Украины – не надо играть в дурака с минскими договоренностями,

– подчеркнул Пионтковский.

Он объяснил, что соответствующий документ является инструментом для подчинения Украины. Россия не намерена возвращать оккупированные территории.

Зачем России минские договоренности

Напротив – государство-агрессор вовлечено в минские договоренности, чтобы распространить статус "ОРДЛО" по всей Украине.

"Нет смысла строить из себя дурака. Украина должна сказать: "Мы видим замысел и мы его отрицаем", – отметил Пионтковский.

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Пионтковский напомнил, как пресс-секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Стокгольме перед видеоконференцией "прижали" главу МИД России Сергея Лаврова к стенке и попросили перечислить 5 пунктов минских договоренностей, которые не выполняет Москва, среди которых:

прекращение огня;

освобождение пленных;

разрешение контроля для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Тогда Лавров заявил, что самое главное – политические вопросы, а другие – якобы второстепенные.

Он заявил: "Мы будем убивать украинских военных и пытать заложников, пока вы не согласитесь на политические требования". Это позиция Москвы относительно минских соглашений,

– сказал Пионтковский.

По его мнению, эту позицию нужно четко обозначить, а не "играть в игры", якобы говорится о территориальной целостности Украины и возвращении оккупированных территорий.

Кстати! Блинкен и Кулеба 11 января согласовали необходимые шаги по сдерживанию агрессии России. Дипломаты обсудили, в частности, экономические санкции и укрепление Вооруженных сил Украины.

Главное о минских договоренностях

Россия подписала соответствующие договоренности о прекращении боевых действий, но не собирается их соблюдать.

Государство-оккупант подпитывает кровопролитие и изолировало жителей временно оккупированных территорий.

Эксперты считают, что формата для трехсторонних переговоров с участием Путина не существует, а минских договоренностей давно уже нет.

В то же время в Кремле заявили, что соответствующие соглашения – якобы единственный путь для Киева разрешить ситуацию на Донбассе.

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