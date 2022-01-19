Наша держава повинна сказати правду про "Мінськ". Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Мінськими угодами Росія керує Україною
За його словами, ніхто не хоче, щоб його звинуватили у зриві мінських угод. Однак правду не треба замовчувати.
Щодо України – не треба грати в дурника з мінськими домовленостями,
– наголосив Піонтковський.
Він пояснив, що відповідний документ – інструмент для підпорядкування України. Росія не має наміру повертати окуповані території.
Навіщо Росії мінські домовленості
Навпаки – держава-агресорка залучена в мінські домовленості, щоб розповсюдити статус "ОРДЛО" всією Україною.
"Немає сенсу вдавати із себе дурника. Україна повинна сказати: "Ми бачимо замисел і ми його заперечуємо", – зауважив Піонтковський.
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Піонтковський нагадав, як прессекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Стокгольмі перед відеоконференцією "притиснули" главу МЗС Росії Сергія Лаврова до стінки та попросили перерахували 5 пунктів мінських домовленостей, які не виконує Москва, серед яких:
- припинення вогню;
- звільнення полонених;
- дозвіл контролю для Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Тоді Лавров заявив, що найголовніше – політичні питання, а інше – нібито другорядне.
Він заявив: "Ми вбиватимемо українських військових і катувати заручників, поки ви не погодитесь на політичні вимоги". Це – позиція Москви щодо мінських угод,
– сказав Піонтковський.
На його думку, цю позицію потрібно чітко означити, а не "грати в ігри", нібито мовиться про територіальну цілісність України та повернення окупованих територій.
Головне про мінські домовленості
- Росія підписала відповідні домовленості про припинення бойових дій, але не збирається їх дотримуватися.
- Натомість держава-окупантка підживлює кровопролиття та ізолювала жителів тимчасово окупованих територій.
- Експерти вважають, що формату для тристоронніх перемовин за участю Путіна не існує, а мінських домовленостей давно вже немає.
- Водночас у Кремлі заявили, що відповідні угоди – нібито єдиний шлях для Києва вирішити ситуацію на Донбасі.
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