Наша держава повинна сказати правду про "Мінськ". Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Мінськими угодами Росія керує Україною

За його словами, ніхто не хоче, щоб його звинуватили у зриві мінських угод. Однак правду не треба замовчувати.

Щодо України – не треба грати в дурника з мінськими домовленостями,

– наголосив Піонтковський.

Він пояснив, що відповідний документ – інструмент для підпорядкування України. Росія не має наміру повертати окуповані території.

Навіщо Росії мінські домовленості

Навпаки – держава-агресорка залучена в мінські домовленості, щоб розповсюдити статус "ОРДЛО" всією Україною.

"Немає сенсу вдавати із себе дурника. Україна повинна сказати: "Ми бачимо замисел і ми його заперечуємо", – зауважив Піонтковський.

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Піонтковський нагадав, як прессекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Стокгольмі перед відеоконференцією "притиснули" главу МЗС Росії Сергія Лаврова до стінки та попросили перерахували 5 пунктів мінських домовленостей, які не виконує Москва, серед яких:

припинення вогню;

звільнення полонених;

дозвіл контролю для Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Тоді Лавров заявив, що найголовніше – політичні питання, а інше – нібито другорядне.

Він заявив: "Ми вбиватимемо українських військових і катувати заручників, поки ви не погодитесь на політичні вимоги". Це – позиція Москви щодо мінських угод,

– сказав Піонтковський.

На його думку, цю позицію потрібно чітко означити, а не "грати в ігри", нібито мовиться про територіальну цілісність України та повернення окупованих територій.

До речі! Блінкен та Кулеба 11 січня узгодили необхідні кроки для стримання агресії Росії. Дипломати обговорили зокрема економічні санкції та зміцнення Збройних сил України.

Головне про мінські домовленості

Росія підписала відповідні домовленості про припинення бойових дій, але не збирається їх дотримуватися.

Натомість держава-окупантка підживлює кровопролиття та ізолювала жителів тимчасово окупованих територій.

Експерти вважають, що формату для тристоронніх перемовин за участю Путіна не існує, а мінських домовленостей давно вже немає.

Водночас у Кремлі заявили, що відповідні угоди – нібито єдиний шлях для Києва вирішити ситуацію на Донбасі.

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