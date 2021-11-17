Диктатор на проводе: стоило ли Меркель звонить Лукашенко

Меркель совсем "затроллили" за звонок Александру Лукашенко. Говорят, что он и Путин одержали новую весомую победу. Согласен, но только наполовину. Дальше читайте на украинском.

Путін, на жаль, свої позиції явно покращив. Поки що. Щодо Лукашенка: він нічого не отримав і "визнання" тим більше.

До теми Тиск Путіна на Європу відкриває нові можливості для України

Спецслужби завжди ведуть переговори з тими, хто захоплює заручників. А Лукашенко зробив саме це: його силовики використовують мігрантів як "скот" і женуть для штурму кордону, а потім використовують для торгівлі, як рабів.

Двері до цивілізованого світу зачиняються / фото – Getty Images

Тому я проти переговорів з диктаторами. Тут як в одеському анекдоті: їхати, а не шашечки.

Лукашенка вже ніколи за легітимного лідера не визнають.

Нам потрібен повноцінний кордон з Білорусією, і це має бути ключова тема наших розмов з Євросоюзом: вже вчора, а не завтра.