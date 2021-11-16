Путін діє як дзюдоїст, формуючи одну кризу за іншою – енергетичну, міграційну та воєнну.

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Кризи ці стосуються не лише України, але і всієї Європи, виснажуючи її здатність опиратися гибрідній агресії і влаштовуючи тест, чи здатна Європа зберігати відданість цінностям або вже готова на вбивчі компроміси.

Путін також підштовхує "Стару Європу" до домовленостей без України і через нашу голову. Паракдоксально, але ця ситуація відкриває для нас нові можливості.

"Північний потік-2" – лише одна з витівок Путіна / фото – Getty Images

Україна повинна:

Грати на випередження свою гру і піднімати ставки.

Вимагати нових рішень в енергетиці та участі Євросоюзу в розбудові нового європейського кордону з Білоруссю, адже це й безпека ЄС.

Вимагати закриття білоруського кордону з ЄС, адже з боку Білорусі поводження з мігрантами має бути прирівняне до міграційного тероризму.

Вимагати гарантій на транзит та закупівлі газу в ЄС.

Солідарність – це не слова та заяви, а стратегії та дії. І саме їх нам зараз конче не вистачає.