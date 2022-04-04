Диктатор теряет землю под ногами: кого больше всего боится Путин

Убежден – страх того, что Путина уберут свои же, у него есть. Подробнее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Заклятые друзья тирана

Хозяин Кремля понимает, что вся его власть, еще с конца 90-х годов, и та архитектура, которую он выстраивал, основана на людях в его окружении, которым он давал возможность заработать на государстве.

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Благодаря этому держалась его поддержка внутри команды. Когда сегодня действуют санкции, с каждым днем приводя к потерям десятков миллиардов долларов совокупно всей верхушки, когда последняя сегодня теряет возможность не просто выезжать за пределы страны, но и их семьи сейчас фактически едва не экстрадируют в Россию, запрещают любую деятельность, лишают средств, забирают движимое и недвижимое имущество, лишают возможности учиться, – при таких условиях Путин лишается фундамента, на котором он действительно строил свое президентство, планируя и дальше руководить.

Путин не уверен в верности даже военного руководства своей армии / Фото Getty Images

Почему Путин оказался между двумя войнами

То есть сегодня у него остается два варианта: опереться на свои классические ФСБшные связи, или на поддержку военных. А учитывая то, что первые активно воюют против вторых, российский диктатор теряет землю под ногами. Возможно, эта война против Украины как раз обусловлена его страхом перед потерей власти.

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Он прекрасно понимает, ориентируясь на социологию, что только эйфория, подобная порожденной оккупацией Крыма, поможет удержаться при власти. При чем эту эйфорию надо не только повторить, но и приумножить. Поэтому он и решил сыграть по-крупному.

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