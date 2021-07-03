Диктатура продолжается: почему 3 июля – праздник Лукашенко и что для белорусов "независимость"

3 июля в Беларуси традиционно отмечается как день освобождения Республики от немецко-фашистских оккупантов в 1944 году. Оно было принято в ходе всенародного референдума, который состоялся в 1996 году. Однако, сами белорусы этот день праздником не считают и называют его "лукашенковским".

3 июля – не праздник

Парадокс заключается в том, что 3 июля – это не День независимости Беларуси, а день "освобождения" советскими войсками Минска от нацистской оккупации и повторная установка советской власти. Форма празднования в значительной степени соответствует сути: ежегодно в Минске именно 3 июля проводится военный парад, которым снова и снова усиливается миф о "Великой Отечественной войне".

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Руководитель Могилевской областной организации Белорусского народного фронта Виталий Макаренко в оппозиции с 1997 года. В апреле 2021 года стал фигурантом дела о "подготовке государственного переворота и покушение на Лукашенко".

Заочно арестован в Беларуси. Однако, покинул страну и сейчас находится в Украине. Сейчас мужчина ожидает решения по просьбе о предоставлении политического убежища. Он рассказывает, что на самом деле в 1944 году в этот день советские войска вошли в Минск, а еще половина территории БССР было под немецкой оккупацией.

Руководитель Могилевской областной организации Белорусского народного фронта Виталий Макаренко / Фото – фейсбук Виталия Макаренко

По словам Макаренко, еще с советских времен эта традиция прижилась. Но никто и никогда из белорусов не отождествлял эту дату с обретением независимости. В новейшей истории День Независимости отмечался 27 июля. Это связано с датой, когда Верховный Совет в 1990 году принял Декларацию о государственном суверенитете БССР.

Разные даты

В 1992-1996 годах День независимости в Беларуси официально отмечался 27 июля – по дате принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. Но через два года после победы на президентских выборах, в 1996 году, Александр Лукашенко инициировал референдум, по результатам которого праздник был перенесен на 3 июля – дату освобождения Минска от немецких захватчиков.

Национально ориентированная часть общества отмечает другие даты, связанные с обретением независимости Беларусью. А именно 25 марта – День Воли (провозглашение независимости Белорусской народной республики в 1918 году) и 25 августа – день предоставления в 1991 году Декларации о государственном суверенитете статуса Конституционного закона.

В 1995 году Лукашенко, ненавидел все национальное (по иронии судьбы именно такой человек стал первым президентом Беларуси) провел незаконный референдум, по результатам которого были заменены национальные символы: бело-красно-белый флаг и герб Пагоня, на слегка модернизированные БССР-овские,

– рассказал Макаренко.

И добавил: "Также День независимости 27 июля был отменен и вместо него был объявлен так называемый День Республики – 3 июля "День освобождения Беларуси от немецко-фашистских оккупантов".

"Независимость – это когда Беларусь ассоциируется не с "Лукашенко"

Активист отмечает, что "независимость для белорусов – это когда важные решения, определяющие судьбу Беларуси, принимаются в Минске, а не в Москве, Варшаве, Берлине или Вашингтоне". А также, когда работает 3-я статья Конституции, которая провозглашает, что "единственным источником власти в Республике Беларусь является ее народ", а власть в государстве работает на то, чтобы Беларусь занимала достойное место в "семье цивилизованных народов Европы и мира ".

Это когда Беларусь ассоциируется не с "Лукашенко", а с высокими достижениями науки и культуры. Тем, кто борется за свободу и демократию, желаю мудрости, выдержки и оптимизма,

– добавил мужчина.

"Мне сказали: "Или ты уезжаешь или мы тебя сажаем"

В частности, правозащитник, активист из Беларуси Руслан Гусейнов, который был вынужден покинуть страну, отмечает, что проводить праздники в Республике Беларусь после многочисленных смертей, убийств активистов, посадок журналистов, правозащитников и тех, кто хотел честные выборы – абсурдно.

Я был наблюдателем на выборах, писал жалобы и фиксировал фальсификации на выборах. За это мне дали 15 суток. Второй раз меня посадили на 10 суток, я выступал на митинге. И третий раз также посадили за выступление на митинге. Мне пришлось уехать,

– говорит активист.

Правозащитник, активист из Беларуси Руслан Гусейнов / Фото – фейсбук Руслана Гусейнова

Гражданка Беларуси и правозащитница Елена Волкова родилась в городе Пинск. По ее словам, у каждого белоруса 3 июля происходит переосмысление реальной истории белорусской государственности и независимости. Однако, соцопросы показывают, что "военные парады Лукашенко и его забавных войск, проходящих 3 июля, люди не связывают с Днем независимости".

Хочу передать привет всем белорусам, которые находятся в белорусских городах в подполье, борьбы вам и терпения всем тем, кто стал политзаключенным. Для белорусов празднования Дня независимости является национальной идеей. И это особенно важно именно в этот период, потому что Беларусь охвачена действительно освободительным движением,

– отметила правозащитница.

Она считает, что "как и сто лет назад, над Беларусью снова нависла угроза и не только от действий токсического и кровавого диктаторского режима, но и с стороны России и ее идеологической пропаганды".

Гражданка Беларуси и правозащитница Елена Волкова, справа / Фото – фейсбук Елены Волковой

Елена Волкова отмечает, что "никакое международное давление не сможет остановить агрессора, если сам народ не поднимется и не будет бороться за свободу и независимость".

Гражданка Беларуси из города Дубровно Наталья Стрельчанка хочет увидеть Беларусь "действительно независимым и суверенным государством". В частности, считает женщина, от президентской Республики Беларусь должна перейти в парламентскую форму правления.

Это будет лучший способ для развития нашей страны и защиты от диктатуры. Сейчас для всех нас белорусов не лучшее время. Мы столкнулись с беззаконием, насилием, репрессиями и лишением свободы за свою гражданскую позицию,

– отметила Стрельчанка.

Активистка из Беларуси считает, что видит Беларусь страной, которая заботится в первую очередь о собственных интересах, отдельно от Евросоюза и Российской Федерации. Женщина считает, что надо провести реформы всех систем: правоохранительной и судебной. По ее словам, День независимости для белорусов – 25 марта.

Нас всех в Гомеле настолько репрессировали, что половина сидела, а половина уехала. В городе фактически не осталось протестов, а как говорят "один человек в поле – не воин",

– говорит активистка.

"25 марта нашлось несколько человек, которые вышли с флагами. Мой одноклассник прошелся по всему району Гомеля с ним. Это настоящий День независимости. Независимо от рисков, он вышел. А то, что сейчас заставляют и делают рассылки, сколько людей обязательно должен быть 3 июля на парадах – показатель того, что этот день не является праздником для белорусов", – объяснила она.

Фото В Гомеле – прощание с погибшим во время протестов Александром Вихрем

"Путин становится врагом белорусского народа"

Еще одна активистка и беженка из Беларуси считает, что в настоящее время ее "страна не независима, потому что она захвачена доступными режимом Лукашенко и его бандой". Она отмечает, что белорусский народ вынужден бороться с этим режимом, в частности, страдая от репрессий и помощи Путина. Однако, говорит женщина, белорусы празднуют День независимости 25 марта, а 3 июля придумал Лукашенко и "это никакой не праздник".

Белорусы за рубежом продолжают выходить под посольства и добиваться того, чтобы Беларусь была свободной. Мы выходим, чтобы Путин не спонсировал доступный режим Лукашенко,

– отметила женщина.

Активистка Елена Янушковская считает, что Беларусь не является независимой, так как "на решение так называемого президента влияет Россия". Кроме того, теперь геополитически экономический рынок связан фактически только с Российской Федерацией, ведь самопровозглашенный президент отказался от сотрудничества с ЕС. Женщина отмечает, что "Лукашенко – продукт Кремля".

Получается, что у нас нет выбора. День независимости белорусы празднуют 25 марта. А 3 июля это что? День независимости от России? Так мы зависимы от нее из-за Лукашенко по самые уши,

– отмечает Янушковская.

Активистка из Беларуси Елена Янушковская / Фото – фейсбук Елены Янушковской

Представитель ОО "Белорусский Дом в Украине" Радион Батулин отмечает, что сегодня "само словосочетание "независимая Беларусь" звучит странно".

Где война – это мир, свобода – рабство, а незнание – сила. Однако, мы обязательно вернем настоящий мир и свободу в нашу Беларусь и будем помнить, какой ценой она нам досталась,

– отметил Батулин.

"Среди представителей медиа в неволе находится 24 человека"

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, говорит, что день 3 июля для него исторический потому, что бабушка оставалась в Минске до самого немецкого наступления в 1941-м и вернулась сразу же после его освобождения в 1944 году. Однако, по его словам, сегодня белорусы встречают этот день с грустью и слезами сотен людей, которые находятся в белорусских тюрьмах после 2020 года. Со слезами их родных, жен, мужей, детей и родителей.

На постсоветском пространстве любят повторять слова известной песни Давида Тухманова "Праздник со слезами на глазах". Для меня, 3 июля – это именно такой праздник,

– рассказал мужчина.

"Во-первых, потому, что празднование исторического Дня независимости Беларуси – 25 марта – сегодня практически под запретом в нашей стране. Весной в этот день силовики на минских улицах задержали сотни людей, в том числе моих коллег-журналистов. Люди, часто даже случайные прохожие, получили большие сроки ареста в знаменитых уже изоляторах на Окрестина и в Жодино. Многие из них были избиты, получили сильнейшие психологические травмы", – объяснил он.

Борис Горецкий отмечает, что "еще недавно множество белорусов с иронией воспринимали традиционное заклинание старшего поколения "Чтобы не было войны!". Однако, в сегодняшней атмосфере, в которой оказалась Беларусь, – проводятся постоянные обыски, задерживаются люди, продолжаются несправедливые суды, которые дают большие тюремные сроки.

Поэтому, говорит он, главное пожелание многих белорусов одно: конец преследованиям и милитаризации, освобождение политических заключенных. По его словам, на сегодня, только среди представителей медиа в неволе находится 24 человека.

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий / Фото – фейсбук Бориса Горецкого "Тысячи людей сидят в тюрьмах, тысячи – за рубежом" Активист Нафис Кашапов говорит, сегодня в Беларуси продолжается терроризм против народа. То, что сегодня происходит терроризм против собственного народа, совместно с органами ФСБ и КГБ, ни о какой независимости речи не идет. Тысячи людей сидят в тюрьмах, тысячи – за рубежом,

– отметил Кашапов.



Активист Нафис Кашапов / Фото – фейсбук Нафиса Кашапова

Гражданка Беларуси Валентина Олиневич рассказала, что родилась и всю жизнь проживала в Минске. Она отмечает, что "твердо всегда знала, что 3 июля – это день освобождения Минска". Однако, по ее словам, "настоящий День независимости Беларуси наступит тогда, когда страна станет свободной".

Когда этот день наступит – это будет самый счастливый день и для тех, кто сейчас в Беларуси, и для тех, кто сможет вернуться домой из тюрем, и для тех, кто был вынужден скрываться от репрессий,

– говорит Олиневич.

Гражданка Беларуси Валентина Олиневич / Фото – фейсбук Валентины Олиневич

Редактор издания "Новое время" Оксана Колб также отмечает, что 3 июля – дата, выбранная Лукашенко и "ничего общего с независимостью не имеет и иметь не может". Женщина уверена, что вскоре белорусы увидят в календаре действительные праздники независимости 25 марта и 27 июля.

Этот праздник Лукашенко и его немногочисленных сторонников, которое ничего не создав за 27 лет, пытаются хотя бы примазаться к достижениям прошлого. Я уверена, что страна наша скоро станет свободной,

– отметила Колб.

Редактор издания "Новое время" Оксана Колб / Фото – фейсбук Оксаны Колб

25 марта и 25 августа

Активистка из Беларуси и правозащитница Полина Бродик говорит, что на самом деле, 3 июля не только многими не воспринимается как настоящий День независимости, это даже не день освобождения Беларуси от немцев. В этот день, говорит женщина, был осовобожден именно Минск.

Как праздник этот день был выбран уже при правлении Александра Лукашенко. По словам активистки, нынешней властью "культивируется отсчет истории страны от так называемой Великой Отечественной войны, игнорируя и ее всемирный масштаб. Особенно то, что история Беларуси имеет куда более глубокие корни и уходит далеко на тысячелетия назад, во времена Великого княжества Литовского".

По словам Полины Бродик, именно празднование 25 марта, "власть боится, как огня, и ежегодно всячески пытается помешать массовым мероприятиям по этому поводу, в том числе, задерживая активистов".

Кроме того, существует еще дата провозглашения независимости Республики Беларусь после распада СССР 25 августа. Обе даты одинаково важны в смысле становления Беларуси как независимого суверенного государства, а также для формирования национальной идентичности. У меня нет никаких сомнений в том, что они приобретут статус национальных праздников в Новой Беларуси,

– добавила правозащитница.



Полина Бродик / Фото – фейсбук Полины Бродик

"Для меня свободная Беларусь – это Беларусь, в которую я могу вернуться"

Женщина рассказывает, что на сегодняшний день очень трудно говорить о независимости Беларуси. По ее словам, многие даже считают, что она временно оккупирована нынешним режимом.

Полина Бродик отмечает, что сложно говорить о свободе, когда в стране более 500 политзаключенных, десятки из которых – независимые журналисты, отсутствует свобода слова, полностью подконтрольны власти судебная и правоохранительная системы, к политическим заключенным широко применяются пытки, десятки тысяч людей вынуждены покидать страну в попытке избежать политического преследования.

Лично для меня свободная Беларусь – это Беларусь, в которую я могу вернуться, не боясь политического преследования и полицейского произвола. Мне бы хотелось пожелать всем нам, белорусам, не падать духом. Коренные изменения не происходят быстро,

– добавила активистка.

Правозащитница отмечает, что "тектонический разлом уже произошел, разрушение белорусской автократии – вопрос времени". По ее словам, Беларусь сегодня как никогда близка к изменениям. При этом, утверждает женщина, важно помнить, что демократические выборы сами по себе не смогут гарантировать качественно новый уровень политической, экономической и социальной жизни.