Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский рассказал, что сейчас сложно сказать, какой из этих 2 режимов упадет раньше. Впрочем, по мнению журналиста, если в России сменится президент, а система нет, то Лукашенко может еще некоторое время удержаться на посту.
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История России циклична
По словам Казанского, история российского государства является достаточно цикличной, ведь там были периоды застоя, тоталитаризма и даже демократии. Однако сейчас российский режим находится на этапе некой "заморозки".
Казанский также заметил, что, как правило, со сменой диктатора исчезает и его режим.
Вообще, такие диктатуры долго не существуют. Они могут длиться и 20 лет, но по историческим меркам это не так много,
– подчеркнул журналист.
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Казанский рассказал о режимах Путина и Лукашенко: смотрите видео
Встреча Путина и Лукашенко: коротко
- Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились 28 мая в Сочи. Переговоры президентов продолжались около 5 часов.
- Лукашенко пожаловался Путину на авиационную блокаду, к которой прибегли ряд стран из-за задержания Романа Протасевича. Он также привез на встречу документы по ситуации с самолетом компании Ryanair.
- После встречи президентов Россия выделила Беларуси второй транш государственного кредита в размере 500 миллионов долларов.