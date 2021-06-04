Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский рассказал, что сейчас сложно сказать, какой из этих 2 режимов упадет раньше. Впрочем, по мнению журналиста, если в России сменится президент, а система нет, то Лукашенко может еще некоторое время удержаться на посту.

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История России циклична

По словам Казанского, история российского государства является достаточно цикличной, ведь там были периоды застоя, тоталитаризма и даже демократии. Однако сейчас российский режим находится на этапе некой "заморозки".

Казанский также заметил, что, как правило, со сменой диктатора исчезает и его режим.

Вообще, такие диктатуры долго не существуют. Они могут длиться и 20 лет, но по историческим меркам это не так много,

– подчеркнул журналист.

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