Прогресс есть: маленький Дима Свичинский получил самый дорогой в мире укол – Голос Америки

О спасении Димы Свичинского говорила вся Украина. Ему диагностировали спинально-мышечную атрофию, а спасти его мог только один препарат, стоимость которого – 2,3 миллиона долларов. Деньги удалось собрать.

Диме в конце июля уже сделали инъекцию, однако впереди долгая реабилитация. Каждая мышца ребенка требует активной разработки. Местами это довольно больно.

Обратите внимание Дима, мы успели: украинцы собрали более 2 миллионов долларов на самый дорогой в мире укол

Сейчас семья находится в детской больнице в Сан-Антонио, что в США.

Пациенты с этим заболеванием не имеют 2 копий нужного гена, поэтому у них не вырабатывается белок, который поддерживает жизнь нерва. Постепенно нервы отмирают, если не начать лечение,

– сказала врач детской больницы Мелисса Свобода.

Как правило, пациенты с таким диагнозом живут 2 года. В Димы же появился шанс – препарат Zolgensma.

"7 или 8 раз они искали вену. У меня были и слезы, и разочарования. Я хотела, чтобы ему как можно быстрее ввели эту инъекцию", – рассказала мама Димы Мария Свичинская.

Дима ежедневно становится сильнее

Укол хотя и дает надежду на выздоровление, но не является магическим. Те мышцы, которые уже начали атрофироваться, надо ежедневно разрабатывать. Этим занимаются все время родители, а 4 дня в неделю – профессионалы: физиотерапевт и логопед.

"Он становится сильнее каждый раз. Я положила его на животик и он смог повернуть голову. Он не делал этого раньше", – заверила врач Димы.

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