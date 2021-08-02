Дмитрику наприкінці липня вже зробили ін'єкцію, однак попередні довга реабілітація. Кожен м'яз дитини потребує активної розробки. Місцями це доволі боляче.

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Зараз сім'я перебуває у дитячій лікарні у Сан-Антоніо, що в США.

Пацієнти з цим захворюванням не мають 2 копій потрібного гену, тому у них не виробляється білок, який підтримує життя нерву. Поступово нерви відмирають, якщо не розпочати лікування,

– сказала лікарка дитячої лікарні Меліса Свобода.

Як правило, пацієнти з таким діагнозом живуть 2 роки. У Дмитрика ж з'явився шанс – препарат Zolgensma.

"7 чи 8 разів вони шукали вену. У мене були і сльози, і розчарування. Я хотіла, щоб йому якнайшвидше ввели цю ін'єкцію", – розповіла мама Дмитрика Марія Свічинська.

Дмитрик щодня стає сильнішим

Укол хоч і дає надію на видужання, але не є магічним. Ті м'язи, які вже почали атрофовуватися, треба щодня розробляти. Цим займаються весь час батьки, а 4 дні на тиждень – професіонали: фізіотерапевт та логопед.

"Він стає сильнішим щоразу. Я поклала його на животик і він зміг повернути голову. Він не робив цього раніше", – запевнила лікарка Дмитрика.

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