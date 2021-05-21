Батьки і рідні Дмитрика самостійно не могли зібрати таку суму, тому розгорнули кампанію з порятунку хлопчика. Зрештою вони змогли врятувати своєму немовляті життя і зібрали необхідну суму.

До речі Ілон Маск виявився великим благодійником: на що він пожертвував 150 мільйонів доларів

Дімі Свічинському зібрали понад 2 мільйони доларів

20 травня на сторінці, що координувала благодійний збір коштів, з'явилося зворушливе відео від батьків Діми.

Віталій та Марина розповіли, що гасло "Діма, ми встигнемо" перетворилося на "Діма, ми встигли".

Необхідні гроші вдалося зібрати. Решту суми, якої бракувало для покупки найдорожчого у світі препарату, на рахунок перевів анонімний благодійник. Тому збір офіційно оголосили припиненим.

Напередодні для збору коштів проводили тематичний флешмоб "Вишиванка для Діми": українці з різних куточків світу постили фото у вишиванках з хештегом "Діма, ми встигнемо".

Збір тривав декілька місяців: до нього активно приєднувалися українські культурні діячі і політики. Вони брали участь у розіграшах благодійних побачень, віддають свої речі з автографами тощо.

24 канал також долучився до збору коштів для маленького Діми Свічинського. Тішимося, що немовля вдалося врятувати!

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