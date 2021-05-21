Родители и родные Димы не могли собрать такую сумму, поэтому развернули кампанию по спасению мальчика. В конце концов они смогли спасти своему младенцу жизнь и собрали необходимую сумму.
Кстати Илон Маск оказался большим благотворителем: на что он пожертвовал 150 миллионов долларов
Диме Свичинскому собрали более 2 миллионов долларов
20 мая на странице, которая координировала благотворительный сбор средств, появилось трогательное видео от родителей Димы.
Виталий и Марина рассказали, что лозунг "Дима, мы успеем" превратился в "Дима, мы успели".
Необходимые деньги удалось собрать. Остальную сумму, которой не хватало для покупки самого дорогого в мире препарата, на счет перевел анонимный благотворитель. Поэтому сбор официально объявили приостановленным.
Накануне для сбора средств проводили тематический флешмоб "Вышиванка для Димы": украинцы из разных уголков мира постили фото в вышиванках с хештегом "Дима, мы успеем".
Сбор длился несколько месяцев: к нему активно присоединялись украинские культурные деятели и политики. Они участвовали в розыгрышах благотворительных свиданий, отдают свои вещи с автографами и тому подобное.
Что известно о лечении Димы Свичинского
- У маленького мальчика обнаружили спинальную мышечная атрофию – это смертельное генетическое заболевание, нарушающее функции нервных клеток спинного мозга и приводящее к мышечной атрофии.
- Первыми слабнут мышцы диафрагмы, и ребенок перестает свободно дышать.
- Со временем отказывают и другие мышцы, что в конечном итоге приводит к остановке сердца.
- Без должного лечения ребенок может не дожить до 2 лет.
- Спасти больных СМА может только препарат "Золгенсма", который стоит 2 миллиона 300 тысяч долларов. Но его необходимо ввести в течение трех месяцев после выявления недуга.
- Именно поэтому сбор средств для больных СМА является срочным.