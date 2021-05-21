Родители и родные Димы не могли собрать такую сумму, поэтому развернули кампанию по спасению мальчика. В конце концов они смогли спасти своему младенцу жизнь и собрали необходимую сумму.

Кстати Илон Маск оказался большим благотворителем: на что он пожертвовал 150 миллионов долларов

Диме Свичинскому собрали более 2 миллионов долларов

20 мая на странице, которая координировала благотворительный сбор средств, появилось трогательное видео от родителей Димы.

Виталий и Марина рассказали, что лозунг "Дима, мы успеем" превратился в "Дима, мы успели".

Необходимые деньги удалось собрать. Остальную сумму, которой не хватало для покупки самого дорогого в мире препарата, на счет перевел анонимный благотворитель. Поэтому сбор официально объявили приостановленным.

Накануне для сбора средств проводили тематический флешмоб "Вышиванка для Димы": украинцы из разных уголков мира постили фото в вышиванках с хештегом "Дима, мы успеем".

Сбор длился несколько месяцев: к нему активно присоединялись украинские культурные деятели и политики. Они участвовали в розыгрышах благотворительных свиданий, отдают свои вещи с автографами и тому подобное.

24 канал также присоединился к сбору средств для маленького Димы Свичинского. Радуемся, что младенца удалось спасти!

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