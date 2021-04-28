Спасти Диму может препарат "Золгенсма" – один из самых дорогих в мире. Одно введение этих лекарств даст ребенку возможность свободно двигаться и дышать.

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"Дима, мы успеем"

Спинальная мышечная атрофия – это смертельное генетическое заболевание, нарушающее функции нервных клеток спинного мозга, что приводит к мышечной атрофии. Первыми слабеют мышцы диафрагмы, и ребенок перестает свободно дышать.

Со временем отказывают и другие мышцы, в конечном итоге это приводит к остановке сердца. Без надлежащего лечения ребенок может не дожить до 2 лет. Спасти мальчика может препарат, но времени осталось крайне мало.

Дело в том, что "Золгенсму" необходимо ввести в течение трех месяцев и тогда болезнь будет преодолена навсегда. Времени для спасения Димы осталось мало – до Пасхи, 2 мая.