10 миллионов к Пасхе: спасти 3-месячного Диму Свичинского может дорогой препарат
У Димы Свичинского редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Преодолеть навсегда этот недуг можно, однако нужны заоблачные для рядовой украинской семьи 2 миллиона 300 тысяч долларов.
Источник:фейсбук-страница "Спасти Диму"
Спасти Диму может препарат "Золгенсма" – один из самых дорогих в мире. Одно введение этих лекарств даст ребенку возможность свободно двигаться и дышать.
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"Дима, мы успеем"
Спинальная мышечная атрофия – это смертельное генетическое заболевание, нарушающее функции нервных клеток спинного мозга, что приводит к мышечной атрофии. Первыми слабеют мышцы диафрагмы, и ребенок перестает свободно дышать.
Со временем отказывают и другие мышцы, в конечном итоге это приводит к остановке сердца. Без надлежащего лечения ребенок может не дожить до 2 лет. Спасти мальчика может препарат, но времени осталось крайне мало.
Дело в том, что "Золгенсму" необходимо ввести в течение трех месяцев и тогда болезнь будет преодолена навсегда. Времени для спасения Димы осталось мало – до Пасхи, 2 мая.
Собрать необходимую сумму нужно к Пасхе / Фото со страницы "Спасти Диму"
Родители и родные Димы самостоятельно не могут собрать такую сумму, поэтому развернули кампанию по спасению мальчика. В соцсетях они ежедневно рассказывают о малыше и сумме, которую необходимо собрать.
Помочь маленькому Диме выжить может каждый желающий.
Как помочь спасти Диму
- Приватбанк Свичинский Виталий 5168 7450 2036 8665
- Приватбанк Свичинская Мария (мать) 4149 4393 1271 8780
- Монобанк Свичинский Виталий 4441 1144 5355 5755
- Монобанк Свичинская Мария (мать) 4441 1144 5352 4090
Банк получателя: АТ "Райффайзен Банк Аваль"
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "Манифест МИРА"
ЕГРПОУ/ИНН получателя
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