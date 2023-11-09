Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что появление таких фейков говорит о низком интеллектуальном уровне россиян. Ведь они искренне считают, что, создавая такой примитив, смогут получить какие-то информационные дивиденды в Украине.

К теме Об этом знает окружение Зеленского и Залужного, – в ОП опровергли "раскол" между властью и армией

Делаем выводы

Россияне за два года войны так и не поняли, что такое Украина. Поэтому такие фейки у нас не будут восприниматься, а наоборот будут только дополнительно морализовать и мобилизовать украинцев.

Этим дипфейком россияне демонстрируют непонимание того, как в Украине построена конструкция власти и на каком уровне происходит общение Президента и Верховного Главнокомандующего с Главнокомандующим. Как они ежедневно общаются, что такое военный кабинет, Ставка, как это общение проходит и как можно в это общение объективно вмешаться,

– отметил советник главы ОПУ.

А если россияне этого не понимают, значит, у них очень плохо работает разведка – они не знаю, кто есть кто в окружении Президента.

Не пропустите! Полное интервью с Михаилом Подоляком можно посмотреть на ютубе 24 Канала в 17:00.

"И это очень круто. Это говорит об эффективной контрразведывательной работе украинских специальных служб. И это положительный момент. Россияне считают, что мы посмеемся над этими дипфейками и все. Но мы делаем определенные выводы", – отметил Подоляк.

Должны дойти до финала войны

Какие бы информационные вбросы ни звучали в этих фейках, но у всех, кто трудится на линии фронта, и в тылу – на обеспечение армии, нет других вариантов, как защищать свою землю и работать на победу.

Несмотря на все сложности войны, тяжелые моменты, депрессию, в Украине есть полное осознание, что ни одного варианта вернуться назад, найти некий компромисс, капитулировать нет. Напротив, эффективность действий в Украине будет увеличиваться.

"Я сравниваю сегодняшний этап войны с ее началом. Тогда тоже казалось, что многие люди были в депрессии, казалось, что мы не устоим и у нас будут большие проблемы, которые приведут почти к потере государственности. Сегодня иногда ощущаются также депрессивные настроения. Но хочу, чтобы все мы понимали, что уже не будет никаких вариантов, кроме одного – дойти до финала в этой войне", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Обратите внимание! СтратКоме ВСУ отреагировали на дипфейк, в котором фигурировал якобы Валерий Залужный, отметив, что это попытки врага заставить украинцев бороться друг с другом. В СтратКоме официально заявили, что "все военно-политическое руководство Украины едино", а его цель остается неизменной – победа над врагом. А потому "ни один фейк, насколько технологически сделан он не был, не повлияет на ее достижение".

Больше о фейках, которые распространяет российская пропаганда