Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что появление таких фейков говорит о низком интеллектуальном уровне россиян. Ведь они искренне считают, что, создавая такой примитив, смогут получить какие-то информационные дивиденды в Украине.
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Делаем выводы
Россияне за два года войны так и не поняли, что такое Украина. Поэтому такие фейки у нас не будут восприниматься, а наоборот будут только дополнительно морализовать и мобилизовать украинцев.
Этим дипфейком россияне демонстрируют непонимание того, как в Украине построена конструкция власти и на каком уровне происходит общение Президента и Верховного Главнокомандующего с Главнокомандующим. Как они ежедневно общаются, что такое военный кабинет, Ставка, как это общение проходит и как можно в это общение объективно вмешаться,
– отметил советник главы ОПУ.
А если россияне этого не понимают, значит, у них очень плохо работает разведка – они не знаю, кто есть кто в окружении Президента.
"И это очень круто. Это говорит об эффективной контрразведывательной работе украинских специальных служб. И это положительный момент. Россияне считают, что мы посмеемся над этими дипфейками и все. Но мы делаем определенные выводы", – отметил Подоляк.
Должны дойти до финала войны
Какие бы информационные вбросы ни звучали в этих фейках, но у всех, кто трудится на линии фронта, и в тылу – на обеспечение армии, нет других вариантов, как защищать свою землю и работать на победу.
Несмотря на все сложности войны, тяжелые моменты, депрессию, в Украине есть полное осознание, что ни одного варианта вернуться назад, найти некий компромисс, капитулировать нет. Напротив, эффективность действий в Украине будет увеличиваться.
"Я сравниваю сегодняшний этап войны с ее началом. Тогда тоже казалось, что многие люди были в депрессии, казалось, что мы не устоим и у нас будут большие проблемы, которые приведут почти к потере государственности. Сегодня иногда ощущаются также депрессивные настроения. Но хочу, чтобы все мы понимали, что уже не будет никаких вариантов, кроме одного – дойти до финала в этой войне", – подчеркнул Михаил Подоляк.
Больше о фейках, которые распространяет российская пропаганда
- На днях в соцсетях появилось сообщение о якобы "отставке" Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако министр обороны Рустем Умеров опроверг эту информацию, назвав ее "вбросом от одного депутата".
- Также оккупанты принялись распространять фейки о том, что зимой в Украине может произойти блэкаут. В анонимных пабликах запугивают "Холодомором" украинцев и нагнетают ситуацию с целью расшатать общество и заставить власть пойти на уступки россиянам в войне.
- Ранее россияне распространяли фейк о якобы "подготовке" Украиной провокаций с использованием биологического оружия.