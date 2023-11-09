Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що поява таких фейків говорить про низький інтелектуальний рівень росіян. Адже вони щиро вважають, що створюючи такий примітив, зможуть отримати якісь інформаційні дивіденди в Україні.

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Робимо висновки

Росіяни за майже два роки війни так і не зрозуміли, що таке Україна. І тому такі фейки в нас не будуть сприйматись, а навпаки будуть тільки додатково моралізувати та мобілізувати українців.

Цим діпфейком росіяни демонструють не розуміння того, як в Україні побудована конструкція влади та на якому рівні відбувається спілкування Президента та Верховного Головнокомандувача з Головнокомандувачем. Як вони щоденно спілкуються, що таке військовий кабінет, ставка, як це спілкування проходить і як можна в це спілкування об'єктивно втрутитись,

– зазначив радник голови ОПУ.

А якщо росіяни цього не розуміють, це означає, що у них дуже погано працює розвідка – вони не знають, хто є хто в оточенні Президента.

Не пропустіть! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна подивитися на ютубі 24 Каналу о 17:00.

"І це дуже круто. Це говорить про ефективну контррозвідувальну роботу українських спеціальних служб. І це позитивний момент. Росіяни вважать, що ми посміємося з цих діпфейків і все. Але ми робимо певні висновки", – зауважив Подоляк.

Маємо дійти до фіналу війни

Які б інформаційні вкиди не звучали в цих фейках, але у всіх, хто працює і на лінії фронту, і в тилу – на забезпечення армії, немає жодних варіантів як боронити свою землю та здобувати перемогу.

Попри всі складності війни, важкі моменти, депресію, в Україні є повне усвідомлення, що жодного варіанту повернутися назад, знайти якийсь "компроміс", "капітулювати", немає. Навпаки, ефективність дій в Україні буде збільшуватись.

"Я порівнюю сьогоднішній етап війни з її початком. Тоді теж здавалось, що багато людей були у депресії, здавалось, що ми не встоїмо і в нас будуть великі проблеми, які приведуть майже до втрати державності. Сьогодні подекуди відчуваються також депресивні настрої. Але хочу, щоб всі ми розуміли, що вже не буде жодних варіантів, окрім одного – дійти до фіналу в цій війні", – підкреслив Михайло Подоляк.

Зверніть увагу! СтратКомі ЗСУ відреагували на діпфейк, в якому фігурував нібито Валерій Залужний, зазначивши, що це є спроби ворога змусити українців боротися одне з одним. У СтратКомі офіційно заявили, що "все воєнно-політичне керівництво України єдине", а його мета залишається незмінною – перемога над ворогом. А тому "жодний фейк, наскільки технологічно зробленим він не був, не вплине на її досягнення".

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