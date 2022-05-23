Известно, что в своем заявлении дипломат утверждал, что осуждает войну России против Украины и критикует режим Владимира Путина.

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Российские СМИ взяли комментарий у Бориса Бондарева, в котором он подтвердил подлинность заявления от своего имени.

Кроме того, дипломат отметил, что подал ее только утром. Свое решение с коллегами не обсуждал и не знает, что будет делать дальше, ведь не составлял еще никаких планов.

Это первый российский дипломат, выразивший протест против политики высшего руководства России.

Что указал в заявлении

По мнению Бориса Бондарева, инициаторы войны хотят только одного – остаться у власти навсегда, жить в помпезных дворцах, плавать на роскошных яхтах, наслаждаясь неограниченной властью и безнаказанностью. Ради этого режим Путина готов принести в жертву множество жизней.

Также он отметил, что министр российского МИДа Сергей Лавров – хороший пример того, как деградировала политическая система России.

Последние заявления российских политиков

Глава российского МИДа Сергей Лавров своим заявлением он вызвал настоящий дипломатический скандал, на который отреагировали не только в Украине, но и в Израиле. Он заявил, что "Гитлер имел еврейскую кровь" , и сказал, что "самые ожесточенные антисемиты, как правило, – евреи".

Украина и Израиль осудили подобные выдумки российского чиновника. Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что эти слова возмутительны, они являются грубой исторической ошибкой. Даже в Германии заявления россиянина назвали абсурдом.

Путину пришлось извиняться перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом за слова Сергея Лаврова.

Также Лавров цинично заявил, что мир нужно "освобождать" от Запада. Впоследствии на это отреагировали в Офисе Президента. Михаил Подоляк заявил, что следующие цели спецоперации России могут касаться "освобождения" Марса от влияния марсиан.

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