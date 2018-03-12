Дипломат назвал главную ошибку украинской власти за время независимости

Главной ошибкой Украины со времени провозглашения независимости стало то, что все это время политики не думали о том, что страну на самом деле нужно объединять.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии для "Крым.Реалии".

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"Все это время с провозглашения независимости мы не думали о том, что Украину на самом деле нужно объединить, сделать ее гомогенной. В том смысле, чтобы граждане разных национальностей чувствовали гордость за то, что они украинцы. Этого за двадцать с лишним лет мы не сделали. Политические силы поделили электорат и страну по диагонали, и вот к чему это привело", — подчеркнул он.

По словам экс-министра МИД, пока власти стоит сделать выводы и проводить реальную работу по объединению украинцев.

"Мы все — одна европейская страна, мы все разные, но в то же время едины", — подытожил дипломат.

Напомним, ранее Владимир Огрызко заявил, что российский президент Владимир Путин своими недавними заявлениями о ядерной военной мощи России заставит Запад принять меры по сдерживанию, которые в конечном счете приведут к ее развалу.

Кто такой Владимир Огрызко? Украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009. Чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). Награжден Орденом "За заслуги" III степени (2006).