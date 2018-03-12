Дипломат назвав головну помилку української влади за час незалежності

Головною помилкою України з часу проголошення незалежності стало те, що весь цей час політики не думали про те, що країну насправді потрібно об'єднувати.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в коментарі для "Крим.Реалії".

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"Увесь цей час із проголошення незалежності ми не думали про те, що Україну насправді потрібно об'єднати, зробити її гомогенною. У тому сенсі, щоб громадяни різних національностей відчували гордість за те, що вони українці. Цього за двадцять із гаком років ми не зробили. Політичні сили поділили електорат і країну по діагоналі, і ось до чого це призвело", – наголосив він.

За словами екс-міністра МЗС, наразі владі варто зробити висновки і проводити реальну роботу з об'єднання українців.

"Ми всі – одна європейська країна, ми всі різні, але в той же час єдині", – підсумував дипломат.

Нагадаємо, раніше Володимир Огризко заявляв, що російський президент Володимир Путін своїми нещодавніми заявами про ядерну військову могутність Росії змусить Захід вжити заходів зі стримування, які в кінцевому рахунку призведуть до її розвалу.

Хто такий Володимир Огризко? Український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009. Надзвичайний і повноважний посол України (1996). Нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2006).