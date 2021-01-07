Госдепартамент США приказал американским дипломатическим миссиям за границей не писать ничего в твиттере и фейсбуке. Все из-за беспорядков, вспыхнувших в Вашингтоне.

Указание якобы выдал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники.

К теме Столкновения в Вашингтоне завершились: как это было – хронология событий в фото и видео

Кроме этого, в аккаунтах Государственного департамента также приостановили плановые публикации.

Обычно в США практикуют такие действия во время терактов или масштабных стихийных бедствий. Это делают для того, чтобы избежать публикаций на темы, не связанные с событием.

Что этому предшествовало