Некоторым американским дипломатам запретили писать в соцсетях на фоне беспорядков
Госдепартамент США приказал американским дипломатическим миссиям за границей не писать ничего в твиттере и фейсбуке. Все из-за беспорядков, вспыхнувших в Вашингтоне.
Указание якобы выдал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники.
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Кроме этого, в аккаунтах Государственного департамента также приостановили плановые публикации.
Обычно в США практикуют такие действия во время терактов или масштабных стихийных бедствий. Это делают для того, чтобы избежать публикаций на темы, не связанные с событием.
Что этому предшествовало
- В Вашингтоне вспыхнули столкновения у стен Капитолия. Сторонники президента США Дональда Трампа вышли на протесты перед тем, как победителя выборов Джо Байдена официально должны были объявить главой Штатов.
- Однако люди ворвались в Капитолий, поэтому заседание пришлось приостановить. Из зданий даже эвакуировали людей.
- Во время беспорядков в здании Конгресса застрелили одну из протестующих Эшли Бэббит, еще несколько человек ранили.
- Однако когда сторонники Трампа разошлись, заседание таки продолжили и, наконец, объявили Байдена президентом.
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