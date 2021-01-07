Деяким американським дипломатам заборонили писати в соцмережах на тлі заворушень
Держдепартамент США наказав американським дипломатичним місіям за кордоном не писати нічого у твіттері та фейсбуці. Все через заворушення, що спалахнули у Вашингтоні.
Вказівку нібито видав держсекретар США Майк Помпео. Про це повідомляє CNN, посилаючись на дипломатичні джерела.
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Крім цього, в аккаунтах Державного департаменту також призупинили планові публікації.
Зазвичай в США практикують такі дії під час терактів або масштабних стихійних лих. Це роблять для того, аби уникнути публікацій на теми, що не пов’язані з подією.
Що цьому передувало
- У Вашингтоні спалахнули сутички біля стін Капітолії. Прихильники президента США Дональда Трампа вийшли на протести перед тим, як переможця виборів Джо Байдена офіційно мали оголосити главою Штатів.
- Однак люди увірвались до Капітолії, тож засідання довелось призупинити. З будівель навіть евакуювали людей.
- Під час заворушень у будинку Конгресу застрелили одну з протестувальниць Ешлі Беббіт, ще кількох людей поранили.
- Однак коли прихильники Трампа розійшлись, засідання таки продовжили та, зрештою, оголосили Байдена президентом.
- Детальніше – читайте за посиланням.
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