Держдепартамент США наказав американським дипломатичним місіям за кордоном не писати нічого у твіттері та фейсбуці. Все через заворушення, що спалахнули у Вашингтоні.

Вказівку нібито видав держсекретар США Майк Помпео. Про це повідомляє CNN, посилаючись на дипломатичні джерела.

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Крім цього, в аккаунтах Державного департаменту також призупинили планові публікації.

Зазвичай в США практикують такі дії під час терактів або масштабних стихійних лих. Це роблять для того, аби уникнути публікацій на теми, що не пов’язані з подією.

Що цьому передувало