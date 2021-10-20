Дипломатическая война между Россией и НАТО: у Путина обостряют кризис

В штаб-квартире НАТО вскоре появится несколько свободных помещений. Через две недели россияне покинут свою дипмиссию при Альянсе.

Соответствующее решение приняли в российском министерстве иностранных дел. Сергей Лавров сказал, что причина – "ответ на действия НАТО".

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Это стало ответом Москвы на высылку 8 российских дипломатов из НАТО в начале октября 2021 года. В Альянсе приняли такое решение, потому что установили, что те работали на российскую разведку.

Однако Кремль не признал свою вину, назвав эти обвинения безосновательными. Вместо этого Москва решила не только закрыть свое диппредставительство при штаб-квартире Альянса, они требуют от НАТО прекратить работу своего информационного центра и военной миссии в Москве.

Мы выражаем сожаление по поводу этих шагов. Политика НАТО в отношении России остается содержательной. Усиливаем нашу политику сдерживания и оборону в ответ на агрессивные действия России, в то же время остаемся открытыми для диалога,

– отметила Оана Лунгеску, пресс-секретарь генсека НАТО.

В НАТО не удивлены действиями России

Действия Кремля не удивили западных политиков. Россия уже давно сознательно ухудшала отношения с НАТО. Сначала развязав войну с Грузией в 2008 году, чтобы помешать ее евроатлантической интеграции. Через 4 года это уже была война с Украиной. А еще через четыре Москва решилась на химическую атаку на территории одного из членов Альянса – в Великобритании, в Солсбери.

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Сейчас обострение россияне привязали к визиту американского министра обороны Ллойда Остина в Европу. Накануне европейского турне в Пентагоне заявили, что глава ведомства приедет в Украину и Грузию, чтобы подтвердить: двери Альянса открыты для наших государств.

Никакая третья сторона не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина имеет право решать свою внешнюю политику без внешнего вмешательства,

– сказал глава Пентагона.

В России не разделяют таких взглядов американцев. В своей традиционной манере начали угрожать и Украине, и западным странам последствиями за присоединение Украины к НАТО.

"Вступление Украины в НАТО стало бы худшим сценарием – это сценарий, который выходит за "красные линии" национальных интересов России. Тот, который может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



Песков назвал вступление Украины в НАТО худшим сценарием / Фото Getty Images

В то же время российский правозащитник Марк Фейгин отметил, что у Москвы есть выбор между политическим давлением и войной. К войне она не готова. Следовательно, альтернатив у Владимира Путина не много.

США планируют усилить военное присутствие

Но не только предотвратить членство Украины и Грузии в НАТО – цель Путина. Глава Кремля, очевидно, не готов противостоять Альянсу в Черном море. А именно такие планы у США и союзников.

Сразу после визита в Киев и Тбилиси Ллойд Остин поехал в Румынию. На ее Черноморском побережье расположена единственная крупная морская база НАТО в регионе. И Пентагон планирует через нее укреплять присутствие Альянса в Черном море.

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Такие намерения НАТО наносят серьезный удар по планам Кремля взять под контроль большую часть черноморского региона.

Впрочем, угрозу Кремль видит не только со стороны своих европейских границ. Азиатскую часть России может значительно дестабилизировать ситуация в Афганистане. Развитие событий там во многом будет зависеть от дальнейших шагов Вашингтона.

Думаю, сейчас краткосрочная цель – вынудить НАТО к программе Кремля в Афганистане. Кремль хочет выступить главным посредником между миром – в широком смысле – Западом и талибами в частности,

– сказал политолог Иван Преображенский.

Кремль не пошел на полный разрыв с НАТО

Москва уже поторопилась созвать мирную конференцию с талибами, чье движение в России официально считают экстремистским. В Кремле надеются добиться гарантий безопасности от "Талибана".

Но у России не так много рычагов влияния на афганское движение. Так как денежные резервы Афганистана держит под контролем Вашингтон. И пока он не дал согласие новому афганскому правительству на их использование.

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Поэтому, понимая всю неопределенность ситуации в азиатском регионе, Москва не пошла на окончательный разрыв с НАТО и его главным членом – США. Кремль пока не денонсировал главные политические соглашения с Альянсом: Основополагающий акт за 1997 год и совместную декларацию за 2002 год.