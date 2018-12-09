22:03
9 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Дипломатическая игра или новая гонка вооружений: Вашингтон выдвинул Москве ультиматум

      287 Читати новину українською

      США в ультимативной форме требуют от России, чтобы та в течение шестидесяти суток вернулась к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности". Терпение лопнуло после пяти лет уговоров, но до сих пор не известно, что ожидает мир, если Россия будет игнорировать ультиматум.

      Крылатой ракетой 9М729 российские военные оснащают свои ракетные комплексы "Искандер", которые перебрасывают на военные базы в Калининграде, оккупированном Крыму, а также в Сирии. Эта ракета может попадать в цели на расстоянии от двух тысяч до пяти тысяч километров. То есть потенциально 9М729 может попасть в любой европейский город. В Вашингтоне заговорили о нарушении россиянами "Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности" еще семь лет назад.

      Читайте также: Трамп хочет договориться с Россией и Китаем о разоружении

      Договор подписали Рональд Рейган и Михаил Горбачев в 1987 году в Вашингтоне. Он дал старт сворачиванию гонки вооружений. Согласно договоренностям СССР и США уничтожили почти три тысячи ракет, радиус действия которых составлял от 150 до 5 тысяч километров. Уже через четверть века оказалось, что сдоглашение не действует.

      Несмотря на успехи, которые были достигнуты благодаря этому соглашению, сегодня мы должны противостоять обману России относительно ее обязательств по контролю вооружений. Наши страны имеют выбор: или мы спрячем голову в песок, или мы будем принимать соответствующие меры,
      – заявил госсекретарь США Майк Помпео.

      С 2013 года США 30 раз обращались к России с призывом соблюдать "Договора", ибо в противном случае Вашингтон начнет действовать. И вот у Белого Дома лопнуло терпение и он выдвинул ультиматум России. Тот же Помпео высказался так: "США сегодня заявляют, что установили существенное нарушение Россией соглашения. Мы прекратим выполнение наших обязанностей по этому соглашению за 60 дней, если Россия не вернется к полному соблюдению условий соглашения, которое будет проверено.


      Мы прекратим выполнение наших обязанностей, - Майк Помпео

      В России говорят: ракета не может достичь расстояния больше 500 километров, то есть не подпадает под действие соглашения. А в ответ на ультиматум США угрожают возобновить гонку вооружений.

      Многие страны, более десятка, такое оружие изготавливают. Очевидно, наши американские партнеры считают, что ситуация изменилась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Как мы можем ответить? Очень просто – будем делать то же самое,
      – сказал российский президент Владимир Путин.

      В Брюсселе такие перспективы воспринимают с серьезным беспокойством. Могерини, верховный представитель ЕС по вопросам безопасности и иностранных дел, заявила: "договор о ликвидации ракет средней и малой дальности" гарантировал мир и безопасность в Европе в течение 30 лет. И я надеюсь, что обе стороны мудро используют время, отведенное на то, чтобы сохранить сделку и добиться ее полного выполнения".

      Путін
      Мы будем также вооружаться, – Владимир Путин

      Украина как одна из правопреемниц СССР также является участницей "Договора" и не может изготавливать и хранить такое оружие. Но соглашение, заключенное в советские времена, фактически уже прекратило свое действие и гонку вооружений возобновили - говорят отечественные эксперты.

      В этом американском ультиматуме уже звучит определенная готовность Соединенных Штатов к тому, что этот "Договор" прекратит свое юридическое действие. Наблюдаем дипломатическую игру: кто же будет виновным за расторжение или прекращение деятельности этого договора,
      – считает политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

      При таких условиях Украине нужно наращивать собственное производство ракет для защиты страны и пополнения бюджета.

      Читайте также: "Пока процесс не вышел из-под контроля": в Германии озвучили ядерные угрозы для Европы

      Сейчас почти 10 стран мира имеют на вооружении ракеты средней и малой дальности. Самый большой арсенал у Китая. На вооружении китайской армии более двух с половиной тысяч таких ракет. Украине они не угрожают, а вот российские города эти снаряды вполне могут достичь.

      Автор: Мария Савчук
      Теги: Оружие Новости России Новости США Владимир Путин Майк Помпео Федерика Могерини
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 49
      Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      сегодня , 21:30 Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      Блог Соцмережі 590
      Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      сегодня , 20:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      280
      Самые смешные мемы недели: кот Порошенко и Янукович-красногвардеец
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: кот Порошенко и Янукович-красногвардеец
      331
      Почему "Интер" в очередной раз попал в скандал и что ждет на свалки "евроблях" – топ-5 видео
      сегодня , 19:30 Почему "Интер" в очередной раз попал в скандал и что ждет на свалки "евроблях" – топ-5 видео
      638
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Спутники зафиксировали новые базы России в Сирии, — The Wall Street Journal
       22 сентября 2015 , 22:50
      Мощное землетрясение на Аляске магнитудой 7.0: в штате введено чрезвычайное положение
       1 декабря , 01:51
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук