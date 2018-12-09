Дипломатическая игра или новая гонка вооружений: Вашингтон выдвинул Москве ультиматум

США в ультимативной форме требуют от России, чтобы та в течение шестидесяти суток вернулась к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности". Терпение лопнуло после пяти лет уговоров, но до сих пор не известно, что ожидает мир, если Россия будет игнорировать ультиматум.

Крылатой ракетой 9М729 российские военные оснащают свои ракетные комплексы "Искандер", которые перебрасывают на военные базы в Калининграде, оккупированном Крыму, а также в Сирии. Эта ракета может попадать в цели на расстоянии от двух тысяч до пяти тысяч километров. То есть потенциально 9М729 может попасть в любой европейский город. В Вашингтоне заговорили о нарушении россиянами "Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности" еще семь лет назад.

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Договор подписали Рональд Рейган и Михаил Горбачев в 1987 году в Вашингтоне. Он дал старт сворачиванию гонки вооружений. Согласно договоренностям СССР и США уничтожили почти три тысячи ракет, радиус действия которых составлял от 150 до 5 тысяч километров. Уже через четверть века оказалось, что сдоглашение не действует.

Несмотря на успехи, которые были достигнуты благодаря этому соглашению, сегодня мы должны противостоять обману России относительно ее обязательств по контролю вооружений. Наши страны имеют выбор: или мы спрячем голову в песок, или мы будем принимать соответствующие меры,

– заявил госсекретарь США Майк Помпео.

С 2013 года США 30 раз обращались к России с призывом соблюдать "Договора", ибо в противном случае Вашингтон начнет действовать. И вот у Белого Дома лопнуло терпение и он выдвинул ультиматум России. Тот же Помпео высказался так: "США сегодня заявляют, что установили существенное нарушение Россией соглашения. Мы прекратим выполнение наших обязанностей по этому соглашению за 60 дней, если Россия не вернется к полному соблюдению условий соглашения, которое будет проверено.



Мы прекратим выполнение наших обязанностей, - Майк Помпео

В России говорят: ракета не может достичь расстояния больше 500 километров, то есть не подпадает под действие соглашения. А в ответ на ультиматум США угрожают возобновить гонку вооружений.

Многие страны, более десятка, такое оружие изготавливают. Очевидно, наши американские партнеры считают, что ситуация изменилась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Как мы можем ответить? Очень просто – будем делать то же самое,

– сказал российский президент Владимир Путин.

В Брюсселе такие перспективы воспринимают с серьезным беспокойством. Могерини, верховный представитель ЕС по вопросам безопасности и иностранных дел, заявила: "договор о ликвидации ракет средней и малой дальности" гарантировал мир и безопасность в Европе в течение 30 лет. И я надеюсь, что обе стороны мудро используют время, отведенное на то, чтобы сохранить сделку и добиться ее полного выполнения".



Мы будем также вооружаться, – Владимир Путин

Украина как одна из правопреемниц СССР также является участницей "Договора" и не может изготавливать и хранить такое оружие. Но соглашение, заключенное в советские времена, фактически уже прекратило свое действие и гонку вооружений возобновили - говорят отечественные эксперты.

В этом американском ультиматуме уже звучит определенная готовность Соединенных Штатов к тому, что этот "Договор" прекратит свое юридическое действие. Наблюдаем дипломатическую игру: кто же будет виновным за расторжение или прекращение деятельности этого договора,

– считает политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

При таких условиях Украине нужно наращивать собственное производство ракет для защиты страны и пополнения бюджета.

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Сейчас почти 10 стран мира имеют на вооружении ракеты средней и малой дальности. Самый большой арсенал у Китая. На вооружении китайской армии более двух с половиной тысяч таких ракет. Украине они не угрожают, а вот российские города эти снаряды вполне могут достичь.