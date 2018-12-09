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      Дипломатична гра чи нова гонка озброєнь: Вашингтон висунув Москві ультиматум

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      США в ультимативній формі вимагають у Росії, щоб та протягом шістдесяти діб повернулася до виконання "Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності". Терпець луснув після п'яти років вмовлянь, але досі не відомо, що очікує світ, якщо Росія ігноруватиме ультиматум.

      Крилатою ракетою 9М729 російські військовики оснащують свої ракетні комплекси "Іскандер", які перекидають на військові бази в Калінінграді, окупованому Криму, а також до Сирії. Ця ракета може влучати у цілі на відстані від двох тисяч до п'яти тисяч кілометрів. Тобто потенційно 9М729 може поцілити у будь-яке європейське місто. У Вашингтоні заговорили про порушення росіянами "Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності" ще сім років тому.

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      Договір підписали Рональд Рейган та Михайло Горбачов у 1987 році у Вашингтоні. Він дав старт згортанню гонки озброєнь. Відповідно до домовленостей СРСР та США знищили майже три тисячі ракет, радіус дії яких становив від 150 до 5 тисяч кілометрів. Вже через чверть століття виявилося, що угода не діє.

      Попри успіхи, яких було досягнуто звадяки цій угоді, сьогодні ми маємо протистояти обману Росії щодо її зобов’язань з контролю озброєнь. Наші країни мають вибір: або ми сховаємо голову у пісок, або ми вживатимемо відповідних заходів,
      – заявив держсекретар США Майк Помпео.

      З 2013 року США 30 разів зверталися до Росії із закликом дотримуватися "Договору", бо в іншому випадку Вашингтон почне діяти. І от Білому Дому урвався терпець і він висунув ультиматум Росії. Той же Помпео висловився так: "США сьогодні заявляють, що встановили суттєве порушення Росією угоди. Ми припинемо виконання наших обов'язків за цією угодою за 60 днів, якщо Росія не повернеться до повного дотримання умов угоди, що буде перевірено.


      Ми припинемо виконання наших обов'язків, – Майк Помпео

      У Росії кажуть: ракета не може сягнути на відстань, більшу за 500 кілометрів, тобто не підпадає під дію угоди. А у відповідь на ультиматум США погрожують відновити гонку озброєнь.

      Багато країн, понад десяток, таку зброю виготовляють. Очевидно, наші американські партнери вважають, що ситуація змінилась аж настільки, що і США повинні мати таку зброю. Як ми можемо відповісти? Дуже просто – будемо робити те саме,
      – сказав російський президент Володимир Путін.

      У Брюсселі такі перспективи сприймають із серйозним занепокоєнням. Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС з питань безпеки і закордонних справ, заявиала: "Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності" гарантував мир та безпеку в Європі впродовж 30 років. І я сподіваюся, що обидві сторони мудро використають час, відведений на те, аби зберегти угоду і досягти її повного виконання".

      Путін
      Ми будемо також озброюватися, – Володимир Путін

      Україна як одна з правонаступниць СРСР також є учасницею "Договору" і не може виготовляти й зберігати таку зброю. Але угода, укладена у радянські часи, фактично вже припинила свою дію і гонку озброєнь відновили – кажуть вітчизняні експерти.

      У цьому американському ультиматумі вже звучить певна готовність Сполучених Штатів до того, що цей "Договір" припинить свою юридичну дію. Спостерігаємо дипломатичну гру: хто ж буде винним за розірвання чи припинення діяльності цього договору,
      – вважає політичний аналітик "Інституту євроатлантичного співробітництва" Володимир Горбач.

      За таких умов Україні потрібно нарощувати власне виробництво ракет для захисту країни і поповнення бюджету.

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      Зараз майже 10 країн світу мають на озброєнні ракети середньої і малої дальності. Найбільший арсенал у Китаю. На озброєнні китайської армії понад дві з половиною тисяч таких ракет. Україні вони не загрожують, а от російських міст ці снаряди цілком можуть сягнути.

      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини США Новини Росії Володимир Путін Зброя Майк Помпео Федеріка Могеріні
      Джерело: 24 канал
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