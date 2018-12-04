Трамп хоче домовитися з Росією та Китаєм про роззброєння

Дональд Трамп назвав "божевіллям" витрати США на оборону в 2018 році, які склали 716 мільярдів доларів і тому він хоче домовитися з іншими країнами про роззброєння.

Про це він написав в Twitter.

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Очільник Білого дому Дональд Трамп має намір сісти за стіл переговорів з лідерами Росії і Китаю Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном, щоб домовитися про роззброєння.

Я впевнений, що коли-небудь в майбутньому президент Сі і я, разом з президентом Росії Путіним, почнемо говорити про реальне припинення того, що стало масштабною і неконтрольованої гонкою озброєнь,

– зазначив Трамп.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 грудня 2018 р.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп в жовтні оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.