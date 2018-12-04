Трамп хоче домовитися з Росією та Китаєм про роззброєння
Дональд Трамп назвав "божевіллям" витрати США на оборону в 2018 році, які склали 716 мільярдів доларів і тому він хоче домовитися з іншими країнами про роззброєння.
Про це він написав в Twitter.
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Очільник Білого дому Дональд Трамп має намір сісти за стіл переговорів з лідерами Росії і Китаю Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном, щоб домовитися про роззброєння.
Я впевнений, що коли-небудь в майбутньому президент Сі і я, разом з президентом Росії Путіним, почнемо говорити про реальне припинення того, що стало масштабною і неконтрольованої гонкою озброєнь,
– зазначив Трамп.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп в жовтні оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.