Трамп хочет договориться с Россией и Китаем о разоружении
Дональд Трамп назвал "безумием" расходы США на оборону в 2018 году, которые составили 716 миллиардов долларов и поэтому он хочет договориться с другими странами о разоружении.
Об этом он написал в Twitter.
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Глава Белого дома Дональд Трамп намерен сесть за стол переговоров с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, чтобы договориться о разоружении.
Я уверен, что когда-нибудь в будущем президент Си и я, вместе с президентом России Путиным, начнем говорить о реальном прекращении того, что стало масштабной и неконтролируемой гонкой вооружений,
– отметил Трамп.
Напомним, Президент США Дональд Трамп в октябре объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.