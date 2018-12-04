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      Трамп хочет договориться с Россией и Китаем о разоружении

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Дональд Трамп назвал "безумием" расходы США на оборону в 2018 году, которые составили 716 миллиардов долларов и поэтому он хочет договориться с другими странами о разоружении.

      Об этом он написал в Twitter.

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      Глава Белого дома Дональд Трамп намерен сесть за стол переговоров с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, чтобы договориться о разоружении.

      Я уверен, что когда-нибудь в будущем президент Си и я, вместе с президентом России Путиным, начнем говорить о реальном прекращении того, что стало масштабной и неконтролируемой гонкой вооружений,
      – отметил Трамп.

      Напомним, Президент США Дональд Трамп в октябре объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.

      Теги: Новости Украины Владимир Путин Оружие Дональд Трамп Китай
      Источник: 24 канал
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