Трамп хочет договориться с Россией и Китаем о разоружении

Дональд Трамп назвал "безумием" расходы США на оборону в 2018 году, которые составили 716 миллиардов долларов и поэтому он хочет договориться с другими странами о разоружении.

Об этом он написал в Twitter.

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Глава Белого дома Дональд Трамп намерен сесть за стол переговоров с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, чтобы договориться о разоружении.

Я уверен, что когда-нибудь в будущем президент Си и я, вместе с президентом России Путиным, начнем говорить о реальном прекращении того, что стало масштабной и неконтролируемой гонкой вооружений,

– отметил Трамп.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 грудня 2018 р.

Напомним, Президент США Дональд Трамп в октябре объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.